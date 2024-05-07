Контрнаступление ВСУ в 2023 году — Чмут ответил, сколько денег потратила Украина

Директор благотворительного фонда "Вернись живым" Тарас Чмут рассказал о контрнаступлении Вооруженных сил Украины в 2023 году. По его словам, на это потратили 2 млрд гривен.

Об этом Тарас Чмут сказал в интервью "ТСН".

Контрнаступление ВСУ в 2023 году

Чмут объяснил, что все средства были направлены украинским военным, однако война не состоит только из побед.

"К сожалению, иногда мы не получаем того результата на поле боя, которого надеемся и ожидаем, но надо жить и работать так, когда этого результата нет, чтобы твоя совесть была чиста. Мы для контрнаступления сделали немного больше, чем могли", — отметил он.

Директор благотворительного фонда говорит, что ожидал лучшего от контрнаступления. Речь идет о выходе на границу с Крымом, на Мариуполь, к Азовскому морю и глубинную операцию, которая задумывалась.

"Как реалист, мне было немного странно, потому что как-то оно... все говорили о направлении удара — в медиа, западные эксперты, власть. И я до последнего не верил, что это направление", — говорит Чмут.

Напомним, Салливан заявил, что Украина намерена начать новое контрнаступление в 2025 году. По всей вероятности, это произойдет после получения военной помощи Соединенных Штатов Америки.

Также The Telegraph писал, что прошлым летом были ожидания, что большое контрнаступление Украины сможет отбросить российские войска назад и создать предпосылки для победы. Однако этого не произошло из-за отказа Запада предоставить адекватную военную помощь. В этом году украинские военные, вероятно, не смогут пойти в наступление, несмотря на новую помощь.