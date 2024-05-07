Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Контрнаступление ВСУ в 2023 году — Чмут ответил, сколько денег потратила Украина arrow
Контрнаступление ВСУ в 2023 году — Чмут ответил, сколько денег потратила Украина

Контрнаступление ВСУ в 2023 году — Чмут ответил, сколько денег потратила Украина

7 мая 2024 г. 9:05

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

09:05 Контрнаступление ВСУ в 2023 году — Чмут ответил, сколько денег потратила Украина

Text

08:01 Зеленский сделал важное заявление — эфир Ранок.LIVE

6 мая 2024
Text

23:59 Два саммита ЕС, приют для беженцев и Пасха по-украински — эфир Вечір.LIVE из Польши

Text

21:19Польский эксперт Кульпа пояснил, как РФ нарушила шесть резолюций ООН

Text
Эксклюзив

20:38Евровидение-2024 — как вживую выглядит сцена конкурса в Швеции

Text

20:07 Политолог Осмоловская прокомментировала намерения Путина использовать ядерное оружие

Text

18:58 Рыбачук объяснил, почему Запад совершает ошибку в стремлении договориться с Россией

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

17:50Ядерные угрозы Путина, выдача мужчин из-за границы и заявление Шмыгаля о НАТО — эфир Вечір.LIVE

Text

14:34 В ВСУ рассказали, сколько оккупантов штурмуют Часов Яр

Text

13:39 Эксперт объяснил, зачем Си Цзиньпин приехал в Европу

Text

09:05 Контрнаступление ВСУ в 2023 году — Чмут ответил, сколько денег потратила Украина

Text

08:01 Зеленский сделал важное заявление — эфир Ранок.LIVE

6 мая 2024
Text

23:59 Два саммита ЕС, приют для беженцев и Пасха по-украински — эфир Вечір.LIVE из Польши

Text

21:19 Польский эксперт Кульпа пояснил, как РФ нарушила шесть резолюций ООН

Text
Эксклюзив

20:38 Евровидение-2024 — как вживую выглядит сцена конкурса в Швеции

Text

20:07 Политолог Осмоловская прокомментировала намерения Путина использовать ядерное оружие

Text

18:58 Рыбачук объяснил, почему Запад совершает ошибку в стремлении договориться с Россией

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

17:50 Ядерные угрозы Путина, выдача мужчин из-за границы и заявление Шмыгаля о НАТО — эфир Вечір.LIVE

Text

14:34 В ВСУ рассказали, сколько оккупантов штурмуют Часов Яр

Text

13:39 Эксперт объяснил, зачем Си Цзиньпин приехал в Европу

Директор благотворительного фонда "Вернись живым" Тарас Чмут рассказал о контрнаступлении Вооруженных сил Украины в 2023 году. По его словам, на это потратили 2 млрд гривен.

Об этом Тарас Чмут сказал в интервью "ТСН".

Контрнаступление ВСУ в 2023 году

Чмут объяснил, что все средства были направлены украинским военным, однако война не состоит только из побед.

"К сожалению, иногда мы не получаем того результата на поле боя, которого надеемся и ожидаем, но надо жить и работать так, когда этого результата нет, чтобы твоя совесть была чиста. Мы для контрнаступления сделали немного больше, чем могли", — отметил он.

Директор благотворительного фонда говорит, что ожидал лучшего от контрнаступления. Речь идет о выходе на границу с Крымом, на Мариуполь, к Азовскому морю и глубинную операцию, которая задумывалась.

"Как реалист, мне было немного странно, потому что как-то оно... все говорили о направлении удара — в медиа, западные эксперты, власть. И я до последнего не верил, что это направление", — говорит Чмут.

Напомним, Салливан заявил, что Украина намерена начать новое контрнаступление в 2025 году. По всей вероятности, это произойдет после получения военной помощи Соединенных Штатов Америки.

Также The Telegraph писал, что прошлым летом были ожидания, что большое контрнаступление Украины сможет отбросить российские войска назад и создать предпосылки для победы. Однако этого не произошло из-за отказа Запада предоставить адекватную военную помощь. В этом году украинские военные, вероятно, не смогут пойти в наступление, несмотря на новую помощь.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Всі відео
Все Новости Статьи Видео

09:20 Враг увеличил количество ракетоносителей на дежурстве — какая угроза для Одесчины

09:20 Долг киевлян за свет достиг 450 млн грн — кому грозит отключение

09:10 Доллар подешевел в украинских банках — свежие данные

09:09 Чмут рассказал, завершится ли война в Украине до конца 2024 года

Text

09:05 Контрнаступление ВСУ в 2023 году — Чмут ответил, сколько денег потратила Украина

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:46 Россия больше не использует Крымский мост для снабжения войск в Украине, — Independent

08:40 В России усилят мобилизацию — сколько россиян планирует призвать Кремль

08:22 Финпомощь от ООН — где и когда стартует регистрация в мае

08:16 На каких направлениях оккупанты ведут себя активнее всего — утренняя сводка Генштаба

08:11 В России задержали американского солдата, который приехал к любимой

09:20 Враг увеличил количество ракетоносителей на дежурстве — какая угроза для Одесчины

09:20 Долг киевлян за свет достиг 450 млн грн — кому грозит отключение

09:10 Доллар подешевел в украинских банках — свежие данные

09:09 Чмут рассказал, завершится ли война в Украине до конца 2024 года

08:46 Россия больше не использует Крымский мост для снабжения войск в Украине, — Independent

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:40 В России усилят мобилизацию — сколько россиян планирует призвать Кремль

08:22 Финпомощь от ООН — где и когда стартует регистрация в мае

08:16 На каких направлениях оккупанты ведут себя активнее всего — утренняя сводка Генштаба

08:11 В России задержали американского солдата, который приехал к любимой

07:52 Возвращение уклонистов, за или против — неоднозначная реакция одесситов

07:52 Возвращение уклонистов, за или против — неоднозначная реакция одесситов

05:56 Штурмовики Су-25 — как они отличились в войне РФ против Украины с 2014 года

Новость с видео

05:37 Разработчик БпЛА — о собственных изделиях для ВСУ, ''кидалово'' партнеров и визитах правоохранителей

05:35 Пасха вне дома — как праздновали украинские беженцы в Польше

6 мая 2024

23:27 Су-25 — самолеты, которые Украина сбивает на Донбассе

Эксклюзив

19:25 Чтобы не было исков в ЕСПЧ: зачем Украина отступает от прав человека и что изменится для граждан

13:00 В мире падает спрос на бензин — в чем причина

Эксклюзив

06:36 Повышение налогов, цен на топливо и сигареты, — интервью Гетманцева

5 мая 2024

12:00 С надеждой на победу — как празднуют Пасху в Одессе

06:40 Цены на медь в Украине — сколько стоит сдать 1 кг цветных металлов в мае

Text

09:05 Контрнаступление ВСУ в 2023 году — Чмут ответил, сколько денег потратила Украина

Text

08:01 Зеленский сделал важное заявление — эфир Ранок.LIVE

6 мая 2024
Text

23:59 Два саммита ЕС, приют для беженцев и Пасха по-украински — эфир Вечір.LIVE из Польши

Text

21:19 Польский эксперт Кульпа пояснил, как РФ нарушила шесть резолюций ООН

Text
Эксклюзив

20:38 Евровидение-2024 — как вживую выглядит сцена конкурса в Швеции

Text

20:07 Политолог Осмоловская прокомментировала намерения Путина использовать ядерное оружие

Text

18:58 Рыбачук объяснил, почему Запад совершает ошибку в стремлении договориться с Россией

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

17:50 Ядерные угрозы Путина, выдача мужчин из-за границы и заявление Шмыгаля о НАТО — эфир Вечір.LIVE

Text

14:34 В ВСУ рассказали, сколько оккупантов штурмуют Часов Яр

Text

13:39 Эксперт объяснил, зачем Си Цзиньпин приехал в Европу