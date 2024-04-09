Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Битва за Бахмут та Часів Яр починається — Дмитро Снєгірьов в ефірі Новини.LIVE arrow
Битва за Бахмут та Часів Яр починається — Дмитро Снєгірьов в ефірі Новини.LIVE

Битва за Бахмут та Часів Яр починається — Дмитро Снєгірьов в ефірі Новини.LIVE

09 квітня 2024 р. 18:15

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

18:15Битва за Бахмут та Часів Яр починається — Дмитро Снєгірьов в ефірі Новини.LIVE

Text

17:37 Адвокат розповів, чи визнає підозрюваний у вбивстві підлітка у фунікулері свою провину

Text

17:08 Експерт пояснив, чому працівникам телемарафону потрібне бронювання від мобілізації

Text

14:41 Усі правки до мобілізаційного законопроєкту вже опрацьовані, — нардеп

Text

14:11 Юрист пояснив, які проблеми виникають через штрафи за неявку у ТЦК

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

12:35 Нардеп розповів, якими будуть наслідки аудиту Генштабу і Міноборони

Text

12:29Евакуація у Часовому Ярі — скільки людей лишилось у громаді й чи є серед них діти

Text

11:41 Мобілізація корупціонерів — депутат пояснив, чи можливо це в Україні

Text

11:09 Політолог пояснив, чи варто мобілізувати засуджених

Text

09:57 Яка ситуація в Білопіллі після авіаобстрілів росіян — голова громади розповів про наслідки

Text

18:15 Битва за Бахмут та Часів Яр починається — Дмитро Снєгірьов в ефірі Новини.LIVE

Text

17:37 Адвокат розповів, чи визнає підозрюваний у вбивстві підлітка у фунікулері свою провину

Text

17:08 Експерт пояснив, чому працівникам телемарафону потрібне бронювання від мобілізації

Text

14:41 Усі правки до мобілізаційного законопроєкту вже опрацьовані, — нардеп

Text

14:11 Юрист пояснив, які проблеми виникають через штрафи за неявку у ТЦК

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

12:35 Нардеп розповів, якими будуть наслідки аудиту Генштабу і Міноборони

Text

12:29 Евакуація у Часовому Ярі — скільки людей лишилось у громаді й чи є серед них діти

Text

11:41 Мобілізація корупціонерів — депутат пояснив, чи можливо це в Україні

Text

11:09 Політолог пояснив, чи варто мобілізувати засуджених

Text

09:57 Яка ситуація в Білопіллі після авіаобстрілів росіян — голова громади розповів про наслідки

Новий гість студії Вечір.LIVE — військовий аналітик, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгірьов. Тема ефіру — початок битви за Бахмут та Часів Яр.

Подивитись ефір можна за посиланням

Ефір Вечір.LIVE з Дмитром Снєгірьовим

Дискусійні теми з ведучою каналу, Юлією Литвиненко:

  • найгарячіші напрямки на фронті — Бахмут та Часів Яр;
  • тактичні просування російської армії,
  • обстріли на Харківської області;
  • нестача палива у ворожих військ.

Нагадаємо, раніше голова військової адміністрації Часового Яру Сергій Чаус розповів, що ситуація у місті доволі складна вже понад рік. Однак, у громаді продовжують залишатися близько 760 цивільних, а дітей немає.

Водночас роспропаганда почала поширювати інформацію про те, що нібито ЗС РФ увійшли в передмістя Часового Яру, проте у ЗСУ інформацію спростували. 

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

18:37 Зеленський зустрівся з підприємцями Харківщини — що обговорювали

18:22 Майбутній суперник "Динамо" на півроку залишився без свого лідера

Новина з відео

18:20 Батька дитини з інвалідністю можуть не випустити з України — юрист пояснив чому

18:18 Зеленський у вечірньому зверненні підбив підсумки візиту на Харківщину

18:18 Українські діти не вміють рахувати — що буде з математикою у школах після реформи

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:15 В Одесі планують витратити понад 20 мільйонів на ремонт дороги — ProZorro

Text

18:15 Битва за Бахмут та Часів Яр починається — Дмитро Снєгірьов в ефірі Новини.LIVE

17:55 Через ремонтні роботи в Одесі заборонили рух транспорту — де саме

Text

17:37 Адвокат розповів, чи визнає підозрюваний у вбивстві підлітка у фунікулері свою провину

17:37 Машинний зір уже в Україні — в ДПСУ діляться результатами від його тестування

18:37 Зеленський зустрівся з підприємцями Харківщини — що обговорювали

18:22 Майбутній суперник "Динамо" на півроку залишився без свого лідера

Новина з відео

18:20 Батька дитини з інвалідністю можуть не випустити з України — юрист пояснив чому

18:18 Зеленський у вечірньому зверненні підбив підсумки візиту на Харківщину

18:18 Українські діти не вміють рахувати — що буде з математикою у школах після реформи

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:15 В Одесі планують витратити понад 20 мільйонів на ремонт дороги — ProZorro

17:55 Через ремонтні роботи в Одесі заборонили рух транспорту — де саме

17:37 Машинний зір уже в Україні — в ДПСУ діляться результатами від його тестування

17:35 Як проїхати до Бессарабії туристам — одеський адвокат дав роз'яснення

17:20 Українські хакери знищили ІТ-інфраструктуру Москолектора, — джерела

06:40 Ціни на металобрухт у квітні — скільки коштує 1 кг чормету в Україні

05:42 Вибух дрона на ЗАЕС — чому Росія відновила ядерний шантаж

8 квітня 2024

18:40 Сонячна корона — як на одеситів впливає повне затемнення

7 квітня 2024

18:45 Пів року війни з Хамасом — підсумки, втрати та перспективи Ізраїлю

05:42 Атака на Морозовськ — яку російську авіатехніку знищили українські дрони

6 квітня 2024
Оновлено

09:39 Одеситів запитали, що вони знають про НАТО — відповіді розділилися

05:42 Удари по Києву і Харкову — чому Росія почала використовувати нову зброю

5 квітня 2024

18:10 Українське питання "псує" вибори в Польщі, або Чому Туск підіграє націоналістам

15:26 Скандальне вбивство Салтанат Нукенової  — деталі подружнього життя та судової справи Бішимбаєва

09:00 ТОП-5 захворювань українців через війну — які ліки найбільше користуються попитом

Text

18:15 Битва за Бахмут та Часів Яр починається — Дмитро Снєгірьов в ефірі Новини.LIVE

Text

17:37 Адвокат розповів, чи визнає підозрюваний у вбивстві підлітка у фунікулері свою провину

Text

17:08 Експерт пояснив, чому працівникам телемарафону потрібне бронювання від мобілізації

Text

14:41 Усі правки до мобілізаційного законопроєкту вже опрацьовані, — нардеп

Text

14:11 Юрист пояснив, які проблеми виникають через штрафи за неявку у ТЦК

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

12:35 Нардеп розповів, якими будуть наслідки аудиту Генштабу і Міноборони

Text

12:29 Евакуація у Часовому Ярі — скільки людей лишилось у громаді й чи є серед них діти

Text

11:41 Мобілізація корупціонерів — депутат пояснив, чи можливо це в Україні

Text

11:09 Політолог пояснив, чи варто мобілізувати засуджених

Text

09:57 Яка ситуація в Білопіллі після авіаобстрілів росіян — голова громади розповів про наслідки