Битва за Бахмут та Часів Яр починається — Дмитро Снєгірьов в ефірі Новини.LIVE

Новий гість студії Вечір.LIVE — військовий аналітик, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгірьов. Тема ефіру — початок битви за Бахмут та Часів Яр.

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Ефір Вечір.LIVE з Дмитром Снєгірьовим

Дискусійні теми з ведучою каналу, Юлією Литвиненко:

найгарячіші напрямки на фронті — Бахмут та Часів Яр;

тактичні просування російської армії,

обстріли на Харківської області;

нестача палива у ворожих військ.

Нагадаємо, раніше голова військової адміністрації Часового Яру Сергій Чаус розповів, що ситуація у місті доволі складна вже понад рік. Однак, у громаді продовжують залишатися близько 760 цивільних, а дітей немає.

Водночас роспропаганда почала поширювати інформацію про те, що нібито ЗС РФ увійшли в передмістя Часового Яру, проте у ЗСУ інформацію спростували.