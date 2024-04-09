Битва за Бахмут и Часов Яр начинается — Дмитрий Снегирев в эфире Новини.LIVE

Новый гость студии Вечір.LIVE — военный аналитик, сопредседатель общественной инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев. Тема эфира — начало битвы за Бахмут и Часов Яр.

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Эфир Вечір.LIVE с Дмитрием Снегиревым

Дискуссионные темы по ведущей канала, Юлии Литвиненко:

самые горячие направления на фронте — Бахмут и Часов Яр;

тактические продвижения российской армии,

обстрелы в Харьковской области;

нехватка топлива во вражеских войсках.

Напомним, ранее глава военной администрации Часового Яра Сергей Чаус рассказал, что ситуация в городе достаточно сложная уже более года. Однако в громаде продолжают оставаться около 760 гражданских, а детей нет.

В то же время роспропаганда начала распространять информацию о том, что якобы ВС РФ вошли в пригород Часового Яра, однако в ВСУ информацию опровергли.