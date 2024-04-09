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Битва за Бахмут и Часов Яр начинается — Дмитрий Снегирев в эфире Новини.LIVE

Битва за Бахмут и Часов Яр начинается — Дмитрий Снегирев в эфире Новини.LIVE

9 апреля 2024 г. 18:15

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18:15Битва за Бахмут и Часов Яр начинается — Дмитрий Снегирев в эфире Новини.LIVE

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17:37 Адвокат рассказал, признает ли подозреваемый в убийстве подростка в фуникулере свою вину

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17:08 Эксперт объяснил, почему работникам телемарафона требуется бронирование от мобилизации

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14:41 Все поправки к мобилизационному законопроекту уже проработаны, — нардеп

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14:11 Юрист объяснил, какие проблемы возникают из-за штрафов за неявку в ТЦК

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12:35 Нардеп рассказал, какими будут последствия аудита Генштаба и Минобороны

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12:29Эвакуация в Часовом Яру — сколько людей осталось в общине и есть ли среди них дети

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11:41 Мобилизация коррупционеров — депутат объяснил, возможно ли это в Украине

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11:09 Политолог объяснил, стоит ли мобилизовать осужденных

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09:57 Какая ситуация в Белополье после авиаобстрелов россиян — глава громады рассказал о последствиях

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18:15 Битва за Бахмут и Часов Яр начинается — Дмитрий Снегирев в эфире Новини.LIVE

Text

17:37 Адвокат рассказал, признает ли подозреваемый в убийстве подростка в фуникулере свою вину

Text

17:08 Эксперт объяснил, почему работникам телемарафона требуется бронирование от мобилизации

Text

14:41 Все поправки к мобилизационному законопроекту уже проработаны, — нардеп

Text

14:11 Юрист объяснил, какие проблемы возникают из-за штрафов за неявку в ТЦК

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

12:35 Нардеп рассказал, какими будут последствия аудита Генштаба и Минобороны

Text

12:29 Эвакуация в Часовом Яру — сколько людей осталось в общине и есть ли среди них дети

Text

11:41 Мобилизация коррупционеров — депутат объяснил, возможно ли это в Украине

Text

11:09 Политолог объяснил, стоит ли мобилизовать осужденных

Text

09:57 Какая ситуация в Белополье после авиаобстрелов россиян — глава громады рассказал о последствиях

Новый гость студии Вечір.LIVE — военный аналитик, сопредседатель общественной инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев. Тема эфира — начало битвы за Бахмут и Часов Яр.

Посмотреть эфир можно по ссылке.

Эфир Вечір.LIVE с Дмитрием Снегиревым

Дискуссионные темы по ведущей канала, Юлии Литвиненко:

  • самые горячие направления на фронте — Бахмут и Часов Яр;
  • тактические продвижения российской армии,
  • обстрелы в Харьковской области;
  • нехватка топлива во вражеских войсках.

Напомним, ранее глава военной администрации Часового Яра Сергей Чаус рассказал, что ситуация в городе достаточно сложная уже более года. Однако в громаде продолжают оставаться около 760 гражданских, а детей нет.

В то же время роспропаганда начала распространять информацию о том, что якобы ВС РФ вошли в пригород Часового Яра, однако в ВСУ информацию опровергли.

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18:18 Украинские дети не умеют считать — что будет с математикой в школах после реформы

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

18:15 В Одессе планируют потратить более 20 миллионов на ремонт дороги — ProZorro

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