Білоруський спецпризначенець ГУР "Янкі" розповів, чому захищає Україну

Білоруський доброволець Ігор Янковий розповів, як змінилося ставлення цивільних до війни. "Янкі" також поділився, чому вирішив захищати Україну.

Про це він розповів на YouTube каналі журналістки Раміни Есхакзай у п'ятницю, 19 квітня.

Як змінилося ставлення цивільних до війни

"Янкі" висловив думку, що коли він приїжджає до великих міст, таких як Київ, він спостерігає, як змінюється ставлення громадян до військовослужбовців, що в свою чергу має вплив на самих військових.

"Тими ж вулицями йдеш, це не те відношення, що було півтора року тому", — заявив "Янкі".

Він заявив, що хотів би, щоб військові та цивільні були єдиним цілим та розуміли одне одного. За його словами, хоча цивільні продовжують жити своїм життям, з часом вони починають менше звертати увагу на війну.

Він також згадав, що прогулюючись біля Майдану в Києві та оглядаючи статистику допомоги армії, можна помітити, що люди стали більше уваги приділяти політикам в інтернеті, що також впливає на військових.

Чому "Янкі" вирішив воювати за Україну

Щодо мотивації "Янкі" воювати за Україну, він заявив, що його боротьба — це захист цивільного населення та землі, яку ворог не має права забирати. Він підкреслив, що Україна та Білорусь мають спільного ворога — Росію.

Нагадаємо, що військовий розповів, за яких умов Україна зможе співіснувати з РФ.

Раніше ми писали, що нещодавно Галамай розповідав, що після закінчення війни військові підуть в політику, адже люди повинні впливати на політичні процеси в державі.