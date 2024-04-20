Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Білоруський спецпризначенець ГУР "Янкі" розповів, чому захищає Україну arrow
Білоруський спецпризначенець ГУР "Янкі" розповів, чому захищає Україну

Білоруський спецпризначенець ГУР "Янкі" розповів, чому захищає Україну

20 квітня 2024 р. 18:23

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

18:23 Білоруський спецпризначенець ГУР "Янкі" розповів, чому захищає Україну

Text

17:37Нардеп пояснив, у чому полягає головна загроза від Telegram

19 квітня 2024
Text

21:09 Нова допомога від США краще за ленд-ліз — Орлова в ефірі Новини.LIVE

Text

20:00 Як ГУР вдалося збити бомбардувальник — подробиці знищення Ту-22М3 — ефір Новини.LIVE

Text

18:30 Замах на Зеленського та секрети збиття російського літака Ту-22 — Романенко в ефірі Новини.LIVE

Text

18:04 Український політик пояснив, як можна захистити об'єкти генерації в інженерний спосіб

Text

17:28 Юрист розповів, що неплатникам аліментів можуть анулювати право на відстрочку

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

16:33 Народний депутат пояснив, за яким принципом варто підвищувати тарифи на електроенергію

Text

15:50 У Києві розшукують 5000 ухилянтів — юрист пояснив, звідки взялася ця цифра

Text

15:43 Нардепка розкритикувала законопроєкт про мобілізацію через відсутність ротацій

Text

18:23 Білоруський спецпризначенець ГУР "Янкі" розповів, чому захищає Україну

Text

17:37 Нардеп пояснив, у чому полягає головна загроза від Telegram

19 квітня 2024
Text

21:09 Нова допомога від США краще за ленд-ліз — Орлова в ефірі Новини.LIVE

Text

20:00 Як ГУР вдалося збити бомбардувальник — подробиці знищення Ту-22М3 — ефір Новини.LIVE

Text

18:30 Замах на Зеленського та секрети збиття російського літака Ту-22 — Романенко в ефірі Новини.LIVE

Text

18:04 Український політик пояснив, як можна захистити об'єкти генерації в інженерний спосіб

Text

17:28 Юрист розповів, що неплатникам аліментів можуть анулювати право на відстрочку

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

16:33 Народний депутат пояснив, за яким принципом варто підвищувати тарифи на електроенергію

Text

15:50 У Києві розшукують 5000 ухилянтів — юрист пояснив, звідки взялася ця цифра

Text

15:43 Нардепка розкритикувала законопроєкт про мобілізацію через відсутність ротацій

Білоруський доброволець Ігор Янковий розповів, як змінилося ставлення цивільних до війни. "Янкі" також поділився, чому вирішив захищати Україну.

Про це він розповів на YouTube каналі журналістки Раміни Есхакзай у п'ятницю, 19 квітня.

Як змінилося ставлення цивільних до війни

"Янкі" висловив думку, що коли він приїжджає до великих міст, таких як Київ, він спостерігає, як змінюється ставлення громадян до військовослужбовців, що в свою чергу має вплив на самих військових.

"Тими ж вулицями йдеш, це не те відношення, що було півтора року тому", — заявив "Янкі".

Він заявив, що хотів би, щоб військові та цивільні були єдиним цілим та розуміли одне одного. За його словами, хоча цивільні продовжують жити своїм життям, з часом вони починають менше звертати увагу на війну.

Він також згадав, що прогулюючись біля Майдану в Києві та оглядаючи статистику допомоги армії, можна помітити, що люди стали більше уваги приділяти політикам в інтернеті, що також впливає на військових.

Чому "Янкі" вирішив воювати за Україну

Щодо мотивації "Янкі" воювати за Україну, він заявив, що його боротьба — це захист цивільного населення та землі, яку ворог не має права забирати. Він підкреслив, що Україна та Білорусь мають спільного ворога — Росію.

Нагадаємо, що військовий розповів, за яких умов Україна зможе співіснувати з РФ.

Раніше ми писали, що нещодавно Галамай розповідав, що після закінчення війни військові підуть в політику, адже люди повинні впливати на політичні процеси в державі.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

19:16 Міноборони Великобританії звинувачують у затримці 450 млн фунтів допомоги для України

19:12 Скабєєва провела майстер клас російським журналістам, як виправдовувати бомбардування Харкова

19:05 Україну заллють зливи — синоптики Укргідрометцентру розповіли, де завтра буде негода

19:03 Які шанси одночасної мобілізації двох членів однієї сім'ї — роз'яснення нового закону

18:45 Поважні причини неявки в ТЦК — чи є оновлення списку в законі про мобілізацію

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

18:35 В Одесі пролунали потужні вибухи — ворог атакував приватний сектор

Text

18:23 Білоруський спецпризначенець ГУР "Янкі" розповів, чому захищає Україну

18:21 Окупанти дерибанять землю в Маріуполі — мешканців залишають без прав на нерухомість

18:07 З'явилося відео нападу цивільних на працівника ТЦК, який відстрілювався з пістолета

18:00 Виїзд за кордон — на міжнародній трасі Одещини через затори ускладнено рух

19:16 Міноборони Великобританії звинувачують у затримці 450 млн фунтів допомоги для України

19:12 Скабєєва провела майстер клас російським журналістам, як виправдовувати бомбардування Харкова

19:05 Україну заллють зливи — синоптики Укргідрометцентру розповіли, де завтра буде негода

19:03 Які шанси одночасної мобілізації двох членів однієї сім'ї — роз'яснення нового закону

18:45 Поважні причини неявки в ТЦК — чи є оновлення списку в законі про мобілізацію

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

18:35 В Одесі пролунали потужні вибухи — ворог атакував приватний сектор

18:21 Окупанти дерибанять землю в Маріуполі — мешканців залишають без прав на нерухомість

18:07 З'явилося відео нападу цивільних на працівника ТЦК, який відстрілювався з пістолета

18:00 Виїзд за кордон — на міжнародній трасі Одещини через затори ускладнено рух

Оновлено

17:33 Росія атакувала ракетою Шостку на Сумщині

07:15 Які авто вилучатимуть на потреби ЗСУ — пояснює львівська юристка

06:27 Трирівневі пентхауси та квартири з кінотеатрами та спа — ТОП найдорожчого житла у Києві

06:00 Мобілізація транспорту — хто з одеситів може залишитися без машини

05:56 РЛС "Небо-У" — що відомо про знищену СБУ на Брянщині російську станцію

19 квітня 2024

17:00 Центр Одеси став найбільшою матеріальною спадщиною в Україні — які перспективи

07:38 Нові вимоги до військовозобов'язаних — що необхідно знати одеситам про мобілізацію

07:15 Позбавлення водійського посвідчення та права військовозобов'язаних — пояснення юристки

Ексклюзив

06:36 Житло нардепів — ТОП-25 власників житла серед депутатів Верховної Ради

18 квітня 2024
Ексклюзив

19:00 Відомо коли стартує курортний сезон в Одесі — залишилися лічені дні

Ексклюзив

06:00 Е-кабінету військовозобов'язаних бути, до чого готуватися — одеський юрист про нюанси

Text

18:23 Білоруський спецпризначенець ГУР "Янкі" розповів, чому захищає Україну

Text

17:37 Нардеп пояснив, у чому полягає головна загроза від Telegram

19 квітня 2024
Text

21:09 Нова допомога від США краще за ленд-ліз — Орлова в ефірі Новини.LIVE

Text

20:00 Як ГУР вдалося збити бомбардувальник — подробиці знищення Ту-22М3 — ефір Новини.LIVE

Text

18:30 Замах на Зеленського та секрети збиття російського літака Ту-22 — Романенко в ефірі Новини.LIVE

Text

18:04 Український політик пояснив, як можна захистити об'єкти генерації в інженерний спосіб

Text

17:28 Юрист розповів, що неплатникам аліментів можуть анулювати право на відстрочку

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

16:33 Народний депутат пояснив, за яким принципом варто підвищувати тарифи на електроенергію

Text

15:50 У Києві розшукують 5000 ухилянтів — юрист пояснив, звідки взялася ця цифра

Text

15:43 Нардепка розкритикувала законопроєкт про мобілізацію через відсутність ротацій