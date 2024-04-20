Белорусский спецназовец ГУР "Янки" рассказал, почему защищает Украину

Белорусский доброволец Игорь Янковый рассказал, как изменилось отношение гражданских к войне. Янки также поделился, почему решил защищать Украину.

Об этом он рассказал на YouTube канале журналистки Рамины Эсхакзай в пятницу, 19 апреля.

Как изменилось отношение гражданских к войне

"Янки" выразил мнение, что когда он приезжает в крупные города, такие как Киев, он наблюдает, как меняется отношение граждан к военнослужащим, что в свою очередь оказывает влияние на самих военных.

"По тем же по улицам идешь, это не то отношение, что было полтора года назад", — заявил Янки.

Он заявил, что хотел бы, чтобы военные и гражданские были единым целым и понимали друг друга. По его словам, хотя граждане продолжают жить своей жизнью, со временем они начинают меньше обращать внимание на войну.

Он также упомянул, что прогуливаясь возле Майдана в Киеве и осматривая статистику помощи армии, можно заметить, что люди стали больше внимания уделять политикам в интернете, что также влияет на военных.

Почему "Янки" решил воевать за Украину

Относительно мотивации Янки воевать за Украину, он заявил, что его борьба — это защита гражданского населения и земли, которую враг не имеет права забирать. Он подчеркнул, что у Украины и Беларуси есть общий враг — Россия.

Напомним, что военный рассказал, при каких условиях Украина сможет сосуществовать с РФ.

Ранее мы писали, что недавно Галамай рассказывал, что после войны военные пойдут в политику, ведь люди должны влиять на политические процессы в государстве.