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Белорусский спецназовец ГУР "Янки" рассказал, почему защищает Украину

Белорусский спецназовец ГУР "Янки" рассказал, почему защищает Украину

20 апреля 2024 г. 18:23

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18:30 Покушение на Зеленского и секреты сбития российского самолета Ту-22 — Романенко в эфире Новини.LIVE

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18:04 Украинский политик объяснил, как можно защитить объекты генерации инженерным способом

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17:28 Юрист рассказал, что неплательщикам алиментов могут аннулировать право на отсрочку

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Белорусский доброволец Игорь Янковый рассказал, как изменилось отношение гражданских к войне. Янки также поделился, почему решил защищать Украину.

Об этом он рассказал на YouTube канале журналистки Рамины Эсхакзай в пятницу, 19 апреля.

Как изменилось отношение гражданских к войне

"Янки" выразил мнение, что когда он приезжает в крупные города, такие как Киев, он наблюдает, как меняется отношение граждан к военнослужащим, что в свою очередь оказывает влияние на самих военных.

"По тем же по улицам идешь, это не то отношение, что было полтора года назад", — заявил Янки.

Он заявил, что хотел бы, чтобы военные и гражданские были единым целым и понимали друг друга. По его словам, хотя граждане продолжают жить своей жизнью, со временем они начинают меньше обращать внимание на войну.

Он также упомянул, что прогуливаясь возле Майдана в Киеве и осматривая статистику помощи армии, можно заметить, что люди стали больше внимания уделять политикам в интернете, что также влияет на военных.

Почему "Янки" решил воевать за Украину

Относительно мотивации Янки воевать за Украину, он заявил, что его борьба — это защита гражданского населения и земли, которую враг не имеет права забирать. Он подчеркнул, что у Украины и Беларуси есть общий враг — Россия.

Напомним, что военный рассказал, при каких условиях Украина сможет сосуществовать с РФ.

Ранее мы писали, что недавно Галамай рассказывал, что после войны военные пойдут в политику, ведь люди должны влиять на политические процессы в государстве.

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17:33 Россия атаковала ракетой Шостку в Сумской области

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

17:22 Российские войска обстреляли жилые дома в Харьковской области — есть погибшие

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