Берлінська заявила, що кожен повинен вміти скласти FPV-дрон для захисту себе та своєї сім'ї

Марія Берлінська, керівниця центру підтримки аеророзвідки, активно підтримує ідею залучення усіх громадян до виробництва та застосування власних технологічних рішень для забезпечення особистої безпеки та захисту родин. Берлінська наголосила, що головна людина в країні зараз — інженер та виробничник великих технологічних процесів.

Про це засновниця "Центру підтримки аеророзвідки" Марія Берлінська заявила в ефірі Новини.LIVE.

Технології для захисту України

Берлінська наголосила на важливості залучення широкого кола населення до розвитку технологій, спрямованих на забезпечення безпеки України. Вона заохочує українців та українок вчитися і створювати пристрої, які можуть бути ефективними у сучасній обороні країни.

"Своєю основною місією в горизонті року-півтора-двох я бачу технологічну мілітаризацію суспільства. Концепція дуже проста до геніальності – кожен в суспільстві має вміти виробляти та застосовувати технології для захисту себе та своєї української сім’ї. Це абсолютно реалістично", — підкреслила Марія Берлінська.

Марія Берлінська закликала пройти курс "Народний FPV", щоб кожен українець чи українка мали можливість скласти дрон, який спалить російський танк. За її словами, вже 1000 таких БпЛА вдалося передати на фронт.

"Я бачу своєю місією підготувати і навчити і допомогти зайти у газуль технологій сотням тисяч людей, щоб вони передали це на мільйони. І таким чином ми себе захистимо.", — додала вона.

Нагадаємо, що військовий ЗСУ Росія не в змозі протистояти українським дронам.

Також ми розповідали про те, що українські конструкторські бюро змогли побудувати нову розробку на базі креслень та компонування російського ударного безпілотника "Ланцет". Новий дрон виявився набагато потужнішим та отримав більше функцій, ніж російський аналог.