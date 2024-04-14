Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Берлінська заявила, що кожен повинен вміти скласти FPV-дрон для захисту себе та своєї сім'ї arrow
Берлінська заявила, що кожен повинен вміти скласти FPV-дрон для захисту себе та своєї сім'ї

Берлінська заявила, що кожен повинен вміти скласти FPV-дрон для захисту себе та своєї сім'ї

14 квітня 2024 р. 19:30

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

19:30 Берлінська заявила, що кожен повинен вміти скласти FPV-дрон для захисту себе та своєї сім'ї

Text

16:35 У Києві небайдужі громадяни вийшли на акцію Free Azov на підтримку військовополонених

Text

13:57 Берлінська пояснила, яких цілей треба досягти задля повної перемоги над РФ

Text

00:54 Відповідь Ізраїлю на атаку буде неминучою і катастрофічною — ізраїльський журналіст для Новини.LIVE

13 квітня 2024
Text

20:07 Військовий заявив, що українці повинні розуміти потребу армії в людях

Text

17:51 Берлінська вказала на сигнали повернення "радянщини" у Сили оборони

Text

15:41 Війна між Іраном та Ізраїлем та вірогідність ядерного удару — Ауслендер в ефірі Новини.LIVE

Text

12:22 Берлінська розповіла, які шанси в України виграти війну

12 квітня 2024
Text

23:30 Військовий ЗСУ заявив, що всі правоохоронці повинні брати участь у війні проти РФ

Text

22:53Відомий телеведучий пояснив характер ймовірної війни між Іраном та Ізраїлем

Text

19:30 Берлінська заявила, що кожен повинен вміти скласти FPV-дрон для захисту себе та своєї сім'ї

Text

16:35 У Києві небайдужі громадяни вийшли на акцію Free Azov на підтримку військовополонених

Text

13:57 Берлінська пояснила, яких цілей треба досягти задля повної перемоги над РФ

Text

00:54 Відповідь Ізраїлю на атаку буде неминучою і катастрофічною — ізраїльський журналіст для Новини.LIVE

13 квітня 2024
Text

20:07 Військовий заявив, що українці повинні розуміти потребу армії в людях

Text

17:51 Берлінська вказала на сигнали повернення "радянщини" у Сили оборони

Text

15:41 Війна між Іраном та Ізраїлем та вірогідність ядерного удару — Ауслендер в ефірі Новини.LIVE

Text

12:22 Берлінська розповіла, які шанси в України виграти війну

12 квітня 2024
Text

23:30 Військовий ЗСУ заявив, що всі правоохоронці повинні брати участь у війні проти РФ

Text

22:53 Відомий телеведучий пояснив характер ймовірної війни між Іраном та Ізраїлем

Марія Берлінська, керівниця центру підтримки аеророзвідки, активно підтримує ідею залучення усіх громадян до виробництва та застосування власних технологічних рішень для забезпечення особистої безпеки та захисту родин. Берлінська наголосила, що головна людина в країні зараз — інженер та виробничник великих технологічних процесів. 

Про це засновниця "Центру підтримки аеророзвідки" Марія Берлінська заявила в ефірі Новини.LIVE.

Технології для захисту України

Берлінська наголосила на важливості залучення широкого кола населення до розвитку технологій, спрямованих на забезпечення безпеки України. Вона заохочує українців та українок вчитися і створювати пристрої, які можуть бути ефективними у сучасній обороні країни.

"Своєю основною місією в горизонті року-півтора-двох я бачу технологічну мілітаризацію суспільства. Концепція дуже проста до геніальності – кожен в суспільстві має вміти виробляти та застосовувати технології для захисту себе та своєї української сім’ї. Це абсолютно реалістично", — підкреслила Марія Берлінська.

Марія Берлінська закликала пройти курс "Народний FPV", щоб кожен українець чи українка мали можливість скласти дрон, який спалить російський танк. За її словами, вже 1000 таких БпЛА вдалося передати на фронт.

"Я бачу своєю місією підготувати і навчити і допомогти зайти у газуль технологій сотням тисяч людей, щоб вони передали це на мільйони. І таким чином ми себе захистимо.", — додала вона.

Нагадаємо, що  військовий ЗСУ Росія не в змозі протистояти українським дронам. 

Також ми розповідали про те, що українські конструкторські бюро змогли побудувати нову розробку на базі креслень та компонування російського ударного безпілотника "Ланцет". Новий дрон виявився набагато потужнішим та отримав більше функцій, ніж російський аналог.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

19:34 Четверо поляків на квадроциклах незаконно опинилися в Україні — подробиці від ДПСУ

Text

19:30 Берлінська заявила, що кожен повинен вміти скласти FPV-дрон для захисту себе та своєї сім'ї

19:15 Наслідки вибухів у Дніпрі — уламки ракети впали на житлові будинки

18:55 Українські пілоти продовжать своє навчання на F-16 у Франції

18:50 Безугла заступилася за Маляр і отримала жорстку відповідь від українців

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:35 В Одесі витратять чотири мільйони на доброустрій прибудинкових територій

18:22 Українська школярка на протезах пробігла Бостонський марафон

18:21 Литва виділить 400 тис. євро для українських шкіл — на що спрямують кошти

18:20 В ЗМІ розкрили, коли та як Україна знищить Кримський міст

18:10 Охочих виїхати за кордон багато — на міжнародній трасі Одещини затори та черги на КПП

19:34 Четверо поляків на квадроциклах незаконно опинилися в Україні — подробиці від ДПСУ

19:15 Наслідки вибухів у Дніпрі — уламки ракети впали на житлові будинки

18:55 Українські пілоти продовжать своє навчання на F-16 у Франції

18:50 Безугла заступилася за Маляр і отримала жорстку відповідь від українців

18:35 В Одесі витратять чотири мільйони на доброустрій прибудинкових територій

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:22 Українська школярка на протезах пробігла Бостонський марафон

18:21 Литва виділить 400 тис. євро для українських шкіл — на що спрямують кошти

18:20 В ЗМІ розкрили, коли та як Україна знищить Кримський міст

18:10 Охочих виїхати за кордон багато — на міжнародній трасі Одещини затори та черги на КПП

18:06 Норвезький арктичний регіон пропонує створити новий часовий пояс

05:35 Ціни на оренду в Україні — як у Києві змінились ціни на житло у квітні

13 квітня 2024

17:46 Бронь від мобілізації — де працювати, щоб її отримати, та чому вас все одно можуть забрати до ЗСУ

06:33 Новий закон про мобілізацію ухвалили — коли він запрацює і чому демобілізація не потрібна

Ексклюзив

06:00 Річниця потоплення Москви — у ВМС розкрили деталі, як українська ракета знищила крейсер

05:45 З Америки про Україну — що говорять про пакет допомоги у Вашингтоні

12 квітня 2024

17:30 Чи буде зброя та боєприпаси для України з боку партнерів надалі — висновок одеситів

14:26 "Чорний день" позаду — як живе Українка після знищення Трипільської ТЕС

11 квітня 2024

14:00 Доля Чорноморського флоту РФ — що готує Україна для окупантів

Новина з фото

06:01 Rolls-Royce, Lamborghini та Maybach — на чому ще їздять нардепи під час війни

05:47 Що саджатимуть українці цьогоріч — старт посівної на Львівщині

Text

19:30 Берлінська заявила, що кожен повинен вміти скласти FPV-дрон для захисту себе та своєї сім'ї

Text

16:35 У Києві небайдужі громадяни вийшли на акцію Free Azov на підтримку військовополонених

Text

13:57 Берлінська пояснила, яких цілей треба досягти задля повної перемоги над РФ

Text

00:54 Відповідь Ізраїлю на атаку буде неминучою і катастрофічною — ізраїльський журналіст для Новини.LIVE

13 квітня 2024
Text

20:07 Військовий заявив, що українці повинні розуміти потребу армії в людях

Text

17:51 Берлінська вказала на сигнали повернення "радянщини" у Сили оборони

Text

15:41 Війна між Іраном та Ізраїлем та вірогідність ядерного удару — Ауслендер в ефірі Новини.LIVE

Text

12:22 Берлінська розповіла, які шанси в України виграти війну

12 квітня 2024
Text

23:30 Військовий ЗСУ заявив, що всі правоохоронці повинні брати участь у війні проти РФ

Text

22:53 Відомий телеведучий пояснив характер ймовірної війни між Іраном та Ізраїлем