Берлинская заявила, что каждый должен уметь собрать FPV-дрон для защиты себя и своей семьи

Мария Берлинская, руководитель центра поддержки аэроразведки, активно поддерживает идею привлечения всех граждан к производству и применению собственных технологических решений для обеспечения личной безопасности и защиты семей. Берлинская подчеркнула, что главный человек в стране сейчас инженер и производственник больших технологических процессов.

Об этом основательница "Центра поддержки аэроразведки" Мария Берлинская заявила в эфире Новини.LIVE.

Технологии защиты Украины

Берлинская отметила важность привлечения широкого круга населения к развитию технологий, направленных на обеспечение безопасности Украины. Она поощряет украинцев и украинок учиться и создавать устройства, которые могут быть эффективны в современной обороне страны.

"Своей основной миссией в горизонте года-полтора-двух я вижу технологическую милитаризацию общества. Концепция очень проста до гениальности — каждый в обществе должен уметь производить и применять технологии для защиты себя и своей украинской семьи. Это абсолютно реалистично", — подчеркнула Мария. Берлинская.

Мария Берлинская призвала пройти курс "Народный FPV", чтобы каждый украинец или украинка имели возможность сложить дрон, который сожжет российский танк. По ее словам, уже 1000 таких БПЛА удалось передать на фронт.

"Я вижу своей миссией подготовить и научить и помочь зайти в газель технологий сотням тысяч людей, чтобы они передали это на миллионы. И таким образом мы себя защитим", — добавила она.

Напомним, что военный ВСУ Россия не в состоянии противостоять украинским дронам.

Также мы рассказывали, что украинские конструкторские бюро смогли построить новую разработку на базе чертежей и компоновку российского ударного беспилотника "Ланцет". Новый дрон оказался намного более мощным и получил больше функций, чем российский аналог.