Берлінська вказала на сигнали повернення "радянщини" у Сили оборони

У Збройні сили України може повернутися "маленька радянська армія". Про це свідчать бюрократичні заборони, які знову стають частиною життя військових.

Про це заявила засновниця "Центру підтримки аеророзвідки" Марія Берлінська в ефірі Новини.LIVE у суботу, 13 квітня.

"Радянщина" в ЗСУ

"Я бажаю Сирському і його команді успіхів, бо їх успіхи — це успіхи всієї країни. Одночасно з тим є сигнали, що до ЗСУ повертається "маленька радянська армія"", — вважаю Берлінська.

Вона зазначила, що якісь гнучкі інноваційні рішення, які швидко впроваджували у ЗСУ останні два роки, не прикриваючись якимись бюрократичними заборонами, зараз починають відкатуватись.

"Сподіваюсь, що ці сигнали стануть також сигналами для військово-політичного керівництва. Не можна ці речі повертати назад", — вважає Берлінська.

Раніше ми розповідали, що західні партнери України усвідомлюють, що компоненти, які виробляються їхніми компаніями, йдуть до Російської Федерації через треті країни. При цьому вони нічого не можуть зробити, щоб перекривати ці потоки.

Сирський відреагував на інформацію, що російські окупанти можуть здійснити новий наступ на Харків. За його словами, не можна ігнорувати будь-які дані про підготовку ворога до таких дій.