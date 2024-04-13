Берлінська розповіла, які шанси в України виграти війну

У Швейцарії в червні цього року відбудеться конференція задля досягнення миру в Україні. А затримка допомоги від західних союзників може бути пов'язана з тим, що там не бачать, якою буде українська перемога.

Про це і не тільки поговорили в ефірі Вечір.LIVE.

Про що ефір

Гостем студії Новини.LIVE стала засновниця "Центру підтримки аеророзвідки" Марія Берлінська.

Разом з ведучою Юлією Литвиненко говорили на такі теми:

якості аеророзвідників;

конференцію задля досягнення миру в Україні;

шанси виграти війну;

міфи щодо сильних союзників.

Шанси України виграти війну

"Немає чарівної кнопки "виграти війну". Війна — це завжди про математику і включення кожного в суспільство", — сказала вона.

Берлінська наголосила, що поки одна частина суспільства виграє для всіх час ціною свого життя і здоров'я — інша частина має забезпечувати фронт.

"Для того, щоб їх замінити і дати їм можливість перепочити і забезпечити їх засобами, які їх захистять. Це щодо того, як ми зараз маємо діяти й використовувати час", — зазначила учасниця бойових дій.

Щодо формули миру — вона вважає, що правильне формулювання питання завжди має стояти в основі будь-яких подальших рішень.

Зараз, станом на весну 2024 року, правильно поставлення питання звучить не "коли ми переможемо", а — "як нам не програти війну".

Берлінська наголосила, що ми перебуваємо у моменті, коли ворог став на військові рейки — ми воюємо проти об'єднаного ВПК Росії, Китаю, Північної Кореї, Ірану та Білорусі.

"Тому відповідь на ваше питання має полягати в тому, що перемога це навіть не кордони 1991 року, це знищити військовий потенціал Росії до агресії на кілька поколінь", — додала вона.

На її думку, це неможливо зробити Швейцарії на Форумі миру, оскільки навряд чи там будуть ухвалені такі ключові рішення.

Однак засновниця "Центру підтримки аеророзвідки" бажає дипломатам в першу чергу переконати Європу та західний світ загалом, аби вони не втрачали час.

"Що українські солдати зараз виграють час не тільки для своїх сімей, а й для всієї Європи", — зауважила вона.

Раніше Міноборони повідомило, що за населений пункт Богданівка на Бахмутському напрямку тривають інтенсивні бої.

Крім того, Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський здійснив візит на східний фронт. За його словами, обстановка на цьому напрямку останнім часом загострилася.