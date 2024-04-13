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Берлинская рассказала, какие шансы у Украины выиграть войну

Берлинская рассказала, какие шансы у Украины выиграть войну

13 апреля 2024 г. 12:22

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12:22 Берлинская рассказала, какие шансы у Украины выиграть войну

12 апреля 2024
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18:31 Новый формат пакета военной помощи — Константин Боровой в эфире Новини.LIVE

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18:05 Что американцы знают об Украине — опрос Новини.LIVE в Вашингтоне

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12:22 Берлинская рассказала, какие шансы у Украины выиграть войну

12 апреля 2024
Text

23:30 Военный ВСУ заявил, что все правоохранители должны участвовать в войне против РФ

Text

22:53 Известный телеведущий объяснил характер вероятной войны между Ираном и Израилем

Text

22:01 Возможность восстановления Трипольской ТЭС и возвращение тел павших бойцов — новости 12 апреля

Text

20:37 Предложение мира от Эрдогана и ирано-израильская война — Евгений Киселев в эфире Новини.LIVE

Text

20:00 Предложение Зеленскому "заморозить" войну — Зильбер в эфире Новини.LIVE

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Text

19:19 Критическая ситуация в энергетике и угольная промышленность — Юрий Продан в эфире Новини.LIVE

Text

19:01 Зеленский призвал громады содействовать производству отечественного оружия

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18:31 Новый формат пакета военной помощи — Константин Боровой в эфире Новини.LIVE

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18:05 Что американцы знают об Украине — опрос Новини.LIVE в Вашингтоне

В Швейцарии в июне этого года состоится конференция по достижению мира в Украине. А задержка помощи от западных союзников может быть связана с тем, что там не видят какой будет украинская победа.

Об этом и не только поговорили в эфире Вечір.LIVE.

О чем эфир

Гостем студии Новини.LIVE стала основательница "Центра поддержки аэроразведки" Мария Берлинская.

Вместе с ведущей Юлией Литвиненко говорили на такие темы:

  • качества аэроразведчиков;
  • конференцию по достижению мира в Украине;
  • шансы выиграть войну;
  • мифы о сильных союзниках.

Шансы Украины выиграть войну

"Нет волшебной кнопки "выиграть войну". Война — это всегда о математике и включении каждого в общество", — сказала она.

Берлинская подчеркнула, что пока одна часть общества выигрывает для всех время ценой своей жизни и здоровья — другая часть должна обеспечивать фронт.

"Для того чтобы их заменить и дать им возможность отдохнуть и обеспечить их средствами, которые их защитят. Это относительно того, как мы сейчас должны действовать и использовать время", — отметила участница боевых действий.

Что касается формулы мира — она считает, что правильная формулировка вопроса всегда должна стоять в основе любых дальнейших решений.

Сейчас, по состоянию на весну 2024 года, правильно задание вопроса звучит не "когда мы победим", а — "как нам не проиграть войну".

Берлинская подчеркнула, что мы находимся в моменте, когда враг встал на военные рельсы — мы сражаемся против объединенного ВПК России, Китая, Северной Кореи, Ирана и Беларуси.

"Поэтому ответ на ваш вопрос должен состоять в том, что победа это даже не границы 1991 года, это уничтожить военный потенциал России к агрессии на несколько поколений", — добавила она.

По ее мнению, это невозможно сделать Швейцарии на Форуме мира, поскольку вряд ли там будут приняты такие ключевые решения.

Однако основательница "Центра поддержки аэроразведки" желает дипломатам в первую очередь убедить Европу и западный мир в целом, чтобы они не теряли время.

"Что украинские солдаты сейчас выиграют время не только для своих семей, но и для всей Европы", — отметила она.

Ранее Минобороны сообщило, что за населенный пункт Богдановка на Бахмутском направлении продолжаются интенсивные бои.

Кроме того, Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский совершил визит на восточный фронт. По его словам, обстановка в этом направлении в последнее время обострилась.

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13:40 Лунин ответил на предложение Баварии

13:30 В Минобороны рассказали, когда будет готов законопроект о демобилизации

13:20 Из-за ДТП приостановлено движение на трассе Одесса-Рени — с путешествием лучше подождать

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:20 Вениславский заявил, что изъятие авто у граждан не нарушает Конституцию

13:17 В Харьковской области раздавались взрывы — захватчики попали в дом культуры

13:03 Во Львовской области подрядчика будут судить за ложные данные о строительстве медцентра

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12:22 Берлинская рассказала, какие шансы у Украины выиграть войну

12 апреля 2024
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23:30 Военный ВСУ заявил, что все правоохранители должны участвовать в войне против РФ

Text

22:53 Известный телеведущий объяснил характер вероятной войны между Ираном и Израилем

Text

22:01 Возможность восстановления Трипольской ТЭС и возвращение тел павших бойцов — новости 12 апреля

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20:37 Предложение мира от Эрдогана и ирано-израильская война — Евгений Киселев в эфире Новини.LIVE

Text

20:00 Предложение Зеленскому "заморозить" войну — Зильбер в эфире Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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19:19 Критическая ситуация в энергетике и угольная промышленность — Юрий Продан в эфире Новини.LIVE

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