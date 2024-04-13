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Берлинская указала на сигналы возвращения "советщины" в Силы обороны

Берлинская указала на сигналы возвращения "советщины" в Силы обороны

13 апреля 2024 г. 17:51

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12:22 Берлинская рассказала, какие шансы у Украины выиграть войну

12 апреля 2024
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23:30 Военный ВСУ заявил, что все правоохранители должны участвовать в войне против РФ

Text

22:53 Известный телеведущий объяснил характер вероятной войны между Ираном и Израилем

Text

22:01 Возможность восстановления Трипольской ТЭС и возвращение тел павших бойцов — новости 12 апреля

Text

20:37 Предложение мира от Эрдогана и ирано-израильская война — Евгений Киселев в эфире Новини.LIVE

Text

20:00 Предложение Зеленскому "заморозить" войну — Зильбер в эфире Новини.LIVE

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В Вооруженные силы Украины может вернуться "маленькая советская армия". Об этом свидетельствуют бюрократические запреты, вновь становящиеся частью жизни военных.

Об этом заявила основатель "Центра поддержки аэроразведки" Мария Берлинская в эфире Новини.LIVE в субботу, 13 апреля.

"Советская" в ВСУ

"Я желаю Сырскому и его команде успехов, потому что их успехи — это успехи всей страны. Одновременно есть сигналы, что в ВСУ возвращается "маленькая советская армия"", — считаю Берлинская.

Она отметила, что какие-то гибкие инновационные решения, которые быстро внедрялись в ВСУ последние два года, не прикрываясь какими-либо бюрократическими запретами, сейчас начинают откатываться.

"Надеюсь, что эти сигналы станут также сигналами для военно-политического руководства. Нельзя эти вещи возвращать назад", — считает Берлинская.

Ранее мы рассказывали, что западные партнеры Украины осознают, что производимые их компаниями компоненты идут в Российскую Федерацию через третьи страны. При этом они ничего не могут поделать, чтобы перекрывать эти потоки.

Сырский отреагировал на информацию, что российские оккупанты могут осуществить новое наступление на Харьков. По его словам, нельзя игнорировать какие-либо данные о подготовке врага к таким действиям.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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12:22 Берлинская рассказала, какие шансы у Украины выиграть войну

12 апреля 2024
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23:30 Военный ВСУ заявил, что все правоохранители должны участвовать в войне против РФ

Text

22:53 Известный телеведущий объяснил характер вероятной войны между Ираном и Израилем

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22:01 Возможность восстановления Трипольской ТЭС и возвращение тел павших бойцов — новости 12 апреля

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20:37 Предложение мира от Эрдогана и ирано-израильская война — Евгений Киселев в эфире Новини.LIVE

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20:00 Предложение Зеленскому "заморозить" войну — Зильбер в эфире Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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19:19 Критическая ситуация в энергетике и угольная промышленность — Юрий Продан в эфире Новини.LIVE

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19:01 Зеленский призвал громады содействовать производству отечественного оружия