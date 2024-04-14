Берлінська пояснила, яких цілей треба досягти задля повної перемоги над РФ

Перемога України не повинна обмежуватися лише виходом на кордони 1991 року. Щоб здолати російських загарбників остаточно, необхідно знищити їхній військовий потенціал на кілька поколінь вперед.

Про це в ефірі Новини.LIVE заявила засновниця "Центру підтримки аеророзвідки" Марія Берлінська.

Якою має бути перемога України

"Станом на весну 2024 року питання стоїть не "Коли ми переможемо?", а "Як нам не програти війну?" — вважає вона.

Берлінська наголосила, що немає чарівної кнопки "виграти війну", бо війна — це про математику і включення в неї кожного члена суспільства. Вона додала, що поки воюють одні, інші мають готуватися, бо прийде і їхня черга.

Жінка підкреслила, що в даний момент Україна воює проти об'єднаного ВПК Росії, Китаю, Ірану, Білорусі та Північної Кореї.

Берлінська також висловила думку, що важливо переконати Захід у тому, що українські солдати зараз виграють час не лише для себе, а й для всієї Європи.

Раніше ми розповідали, що західні партнери України усвідомлюють, що компоненти, які виробляються їхніми компаніями, йдуть до Російської Федерації через треті країни. При цьому вони нічого не можуть зробити, щоб перекривати ці потоки.

США впевнені, що Китай надає РФ військову підтримку для ведення бойових дій проти Україні. Таку заяву під час телефонної розмови із президентом Китаю Сі Цзіньпіном зробив президент США Джо Байден.