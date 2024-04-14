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Берлінська пояснила, яких цілей треба досягти задля повної перемоги над РФ

Берлінська пояснила, яких цілей треба досягти задля повної перемоги над РФ

14 квітня 2024 р. 13:57

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13:57 Берлінська пояснила, яких цілей треба досягти задля повної перемоги над РФ

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00:54 Відповідь Ізраїлю на атаку буде неминучою і катастрофічною — ізраїльський журналіст для Новини.LIVE

13 квітня 2024
Text

20:07 Військовий заявив, що українці повинні розуміти потребу армії в людях

Text

17:51 Берлінська вказала на сигнали повернення "радянщини" у Сили оборони

Text

15:41 Війна між Іраном та Ізраїлем та вірогідність ядерного удару — Ауслендер в ефірі Новини.LIVE

Text

12:22 Берлінська розповіла, які шанси в України виграти війну

12 квітня 2024
Text

23:30 Військовий ЗСУ заявив, що всі правоохоронці повинні брати участь у війні проти РФ

Text

22:53 Відомий телеведучий пояснив характер ймовірної війни між Іраном та Ізраїлем

Text

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Перемога України не повинна обмежуватися лише виходом на кордони 1991 року. Щоб здолати російських загарбників остаточно, необхідно знищити їхній військовий потенціал на кілька поколінь вперед.

Про це в ефірі Новини.LIVE заявила засновниця "Центру підтримки аеророзвідки" Марія Берлінська.

Якою має бути перемога України

"Станом на весну 2024 року питання стоїть не "Коли ми переможемо?", а "Як нам не програти війну?" — вважає вона.

Берлінська наголосила, що немає чарівної кнопки "виграти війну", бо війна — це про математику і включення в неї кожного члена суспільства. Вона додала, що поки воюють одні, інші мають готуватися, бо прийде і їхня черга.

Жінка підкреслила, що в даний момент Україна воює проти об'єднаного ВПК Росії, Китаю, Ірану, Білорусі та Північної Кореї.

Берлінська також висловила думку, що важливо переконати Захід у тому, що українські солдати зараз виграють час не лише для себе, а й для всієї Європи.

Раніше ми розповідали, що західні партнери України усвідомлюють, що компоненти, які виробляються їхніми компаніями, йдуть до Російської Федерації через треті країни. При цьому вони нічого не можуть зробити, щоб перекривати ці потоки.

США впевнені, що Китай надає РФ військову підтримку для ведення бойових дій проти Україні. Таку заяву під час телефонної розмови із президентом Китаю Сі Цзіньпіном зробив президент США Джо Байден.

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14:54 Стало відомо, коли Макгрегор битиметься з Чендлером

14:38 Байден попередив, що США не підтримає удар Ізраїлю по Ірану

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

14:35 Миколаївщина отримала мобільні комп'ютерні класи для шкіл у прифронтових громадах

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