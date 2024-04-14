Берлинская объяснила, каких целей нужно достичь для полной победы над РФ

Победа Украины не должна ограничиваться выходом на границы 1991 года. Чтобы одолеть российских захватчиков до конца, необходимо уничтожить их военный потенциал на несколько поколений вперед.

Об этом в эфире Новини.LIVE заявила основательница "Центра поддержки аэроразведки" Мария Берлинская.

Какой должна быть победа Украины

"По состоянию на весну 2024 года вопрос стоит не "Когда мы победим?", а "Как нам не проиграть войну?", — считает она.

Берлинская подчеркнула, что нет волшебной кнопки "выиграть войну", потому что война — это о математике и включении в нее каждого члена общества. Она добавила, что пока воюют одни, другие должны готовиться, потому что придет и очередь.

Женщина подчеркнула, что в настоящее время Украина воюет против объединенного ВПК России, Китая, Ирана, Беларуси и Северной Кореи.

Берлинская также выразила мнение, что важно убедить Запад в том, что украинские солдаты сейчас выиграют время не только для себя, но и всей Европы.

Ранее мы рассказывали, что западные партнеры Украины осознают, что производимые их компаниями компоненты идут в Российскую Федерацию через третьи страны. При этом они ничего не могут поделать, чтобы перекрывать эти потоки.

США уверены, что Китай оказывает военную поддержку РФ для ведения боевых действий против Украины. Такое заявление во время телефонного разговора с президентом Китая Си Цзиньпином сделал президент США Джо Байден.