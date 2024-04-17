Аудит Міноборони — нардеп пояснив, як впливає показник порушень на боєздатність армії

У Міноборони під час внутрішнього аудиту було виявлено порушень на понад 10 млрд гривень. Однак порівняно із загальним бюджетом, цей показник не впливає на боєздатність армії.

Про це заявив народний депутат від "Слуги народу" Юрій Камельчук в ефірі Ранок.LIVE.

Порушення в Міноборони

"Щодня Україна витрачає на оборону приблизно 1 млрд гривень. Тому з річної суми 10 млрд гривень — це становить близько 3%. Чи велика це цифра? Так", — сказав депутат.

Камельчук припустив, що можливо через це виникають проблеми, але лише на окремих ділянках.

Однак за його словами, процес внутрішнього аудиту має певні недоліки.

Раніше ми писали, що з початку 2023 року третина гуманітарної допомоги не надійшла до військових частин. Всього перевірили 9000 поставок на адреси 200 військових частин — понад 3000 з них не надійшли до адресатів.

Крім того, заступник голови Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, нардеп Олег Семінський розповів про аудит Генштабу і Міноборони.