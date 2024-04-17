Аудит Минобороны — нардеп объяснил, как влияет показатель нарушений на боеспособность армии

В Минобороны во время внутреннего аудита было выявлено нарушений более чем на 10 млрд гривен. Однако по сравнению с общим бюджетом этот показатель не влияет на боеспособность армии.

Об этом заявил народный депутат от "Слуги народа" Юрий Камельчук в эфире Ранок.LIVE.

Нарушения в Минобороны

"Ежедневно Украина тратит на оборону примерно 1 млрд гривен. Поэтому из годовой суммы 10 млрд гривен — это составляет около 3%. Велика ли это цифра? Да", — сказал депутат.

Камельчук предположил, что, возможно, из-за этого возникают проблемы, но только на отдельных участках.

Однако, по его словам, процесс внутреннего аудита имеет определенные недостатки.

Ранее мы писали, что с начала 2023 года треть гуманитарной помощи не поступила в воинские части. Всего проверили 9000 поставок в адрес 200 воинских частей — более 3000 из них не поступили адресатам.

Кроме того, заместитель председателя Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг нардеп Олег Семинский рассказал об аудите Генштаба и Минобороны.