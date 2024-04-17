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Аудит Минобороны — нардеп объяснил, как влияет показатель нарушений на боеспособность армии

Аудит Минобороны — нардеп объяснил, как влияет показатель нарушений на боеспособность армии

17 апреля 2024 г. 12:26

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12:26 Аудит Минобороны — нардеп объяснил, как влияет показатель нарушений на боеспособность армии

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11:51 В Раде ответили, что регулирует новый закон о мобилизации и когда он начнет действовать на практике

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08:00 Зеленский сделает запрос на созыв Совета Украина — НАТО — эфир Новини.LIVE

16 апреля 2024
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18:57 Эксперт объяснил, почему некоторые Telegram-каналы следует заблокировать

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18:45 Нарастание конфликта на Ближнем Востоке и чего действительно хочет Иран — эфир Новини.LIVE

Text

16:01 Военный высказался об украинцах, которые донатят для ВСУ и антикоррупционных проверках Минобороны

Text

15:24 Удастся ли Украине отразить наступление РФ без помощи США — ответ эксперта

Text

15:15 Экс-нардеп рассказал, получит ли Украина помощь от США

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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14:09 Кого должны бронировать от мобилизации в первую очередь — мнение военного

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13:55 Военный эксперт заявил, что 90% бойцов ВСУ погибают от потери крови

В Минобороны во время внутреннего аудита было выявлено нарушений более чем на 10 млрд гривен. Однако по сравнению с общим бюджетом этот показатель не влияет на боеспособность армии.

Об этом заявил народный депутат от "Слуги народа" Юрий Камельчук в эфире Ранок.LIVE.

Нарушения в Минобороны

"Ежедневно Украина тратит на оборону примерно 1 млрд гривен. Поэтому из годовой суммы 10 млрд гривен — это составляет около 3%. Велика ли это цифра? Да", — сказал депутат.

Камельчук предположил, что, возможно, из-за этого возникают проблемы, но только на отдельных участках.

Однако, по его словам, процесс внутреннего аудита имеет определенные недостатки.

Ранее мы писали, что с начала 2023 года треть гуманитарной помощи не поступила в воинские части. Всего проверили 9000 поставок в адрес 200 воинских частей — более 3000 из них не поступили адресатам.

Кроме того, заместитель председателя Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг нардеп Олег Семинский рассказал об аудите Генштаба и Минобороны.

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12:23 Новая почта расширила бизнес в ЕС 一 где открыли отделение

12:18 Ракетный удар по Чернигову — среди раненых есть дети

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

12:13 На Харьковщине разоблачили 61-летнюю коллаборантку, которая работала при оккупантах в Купянске

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11:51 В Раде ответили, что регулирует новый закон о мобилизации и когда он начнет действовать на практике

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08:00 Зеленский сделает запрос на созыв Совета Украина — НАТО — эфир Новини.LIVE

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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