Голова правління Центру стратегічних досліджень Павло Жовніренко відповів, коли потрібно знищити Кримський міст. За його словами, перед цим варто дати час людям, аби вони покинули півострів.

Про це Павло Жовніренко сказав в ефірі Вечір.LIVE у понеділок, 24 червня.

Знищення Кримського мосту

"Коли у нас будуть сили і можливості для захоплення Криму, для відвоювання точніше, тоді за тиждень до цього оголосити тим людям, які приїхали в Крим та оселилися після 20 лютого 2014 року, що у них є тиждень на те, щоб звідти виїхати", — наголосив Жовніренко.

За його словами, по всіх інших потрібно дивитися, як вони себе поводили під час тимчасової окупації.

Жовніренко зазначив, що після цього рівно через тиждень потрібно знищити Кримський міст.

Нагадаємо, речник УДА "Південь" Сергій Братчук заявив, що росіяни бояться за долю Кримського моста та встановлюють нові загородження в морі для запобігання ударів по переправі. Однак він все одно буде знищений, просто тоді, коли у цьому буде політична необхідність і накопичений ресурс.

Також український журналіст та телеведучий Дмитро Гордон заявив, що українські війська зайдуть та звільнять окупований Крим, а Кримський міст знищать. Можливо, він був би потрібен Україні, аби мати певні торговельні справи з новою Росією, але і її, як Кримського мосту, теж не буде.