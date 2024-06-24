Глава правления Центра стратегических исследований Павел Жовниренко ответил, когда нужно уничтожить Крымский мост. По его словам, перед этим следует дать время людям, чтобы они покинули полуостров.

Об этом Павел Жовниренко сказал в эфире Вечір.LIVE в понедельник, 24 июня.

Уничтожение Крымского моста

"Когда у нас будут силы и возможности для захвата Крыма, для отвоевания точнее, тогда за неделю до этого объявить тем людям, которые приехали в Крым и поселились после 20 февраля 2014 года, что у них есть неделя на то, чтобы оттуда уехать", — подчеркнул Жовниренко.

По его словам, по всем остальным нужно смотреть, как они себя вели во время временной оккупации.

Жовниренко отметил, что после этого ровно через неделю нужно уничтожить Крымский мост.

Напомним, спикер УГА "Юг" Сергей Братчук заявил, что россияне боятся за судьбу Крымского моста и устанавливают новые заграждения в море для предотвращения ударов по переправе. Однако он все равно будет уничтожен, просто тогда, когда в этом будет политическая необходимость и накопленный ресурс.

Также украинский журналист и телеведущий Дмитрий Гордон заявил, что украинские войска зайдут и освободят оккупированный Крым, а Крымский мост уничтожат. Возможно, он был бы нужен Украине, чтобы иметь определенные торговые дела с новой Россией, но и ее как Крымского моста тоже не будет.