Братчук назвав умови для знищення Кримського моста

Росіяни бояться за долю Кримського моста та встановлюють нові загородження в морі для запобігання ударів по переправі. Однак він все одно буде знищений, просто тоді, коли у цьому буде політична необхідність і накопичений ресурс.

Про це заявив речник УДА "Південь" Сергій Братчук в ефірі Ранок.LIVE.

Знищення Кримського моста

За словами Братчука, доля Керченського моста також залежить від ситуації на фронті та планів щодо деокупації Криму.

Він зауважив, що ворог не може бути привʼязаним лише до однієї транспортно-логістичної магістралі. Водночас окупанти сконструювали поромні переправи.

"І хочу нагадати, що сухопутним коридором ворог не може перекидати сили на Крим через бойові дії. Навпаки — з РФ на Крим, а з Криму до злочинних угруповань на Лівобережжі", — зазначив речник УДА "Південь".

Нагадаємо, у відкритому доступі з’явилися супутникові знімки, які свідчать про те, що окупанти у Криму почали встановлювати бонові загородження.

Крім того, аналітики ISW писали, що росіяни навмисно розміщують військову техніку в цивільних районах Криму та заохочують туризм на півострові.