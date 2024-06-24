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Братчук назвал условия для уничтожения Крымского моста

Братчук назвал условия для уничтожения Крымского моста

24 июня 2024 г. 14:07

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11:23 Нардеп Камельчук объяснил заявление Буданова о границах 1991 года

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08:00 Удары по Харкову и ситуация в украинской энергетике — эфир Ранок.LIVE

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16:25 Свитан заявил, что оккупанты потеряли темп — что происходит на фронте

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Россияне боятся за судьбу Крымского моста и устанавливают новые заграждения в море для предотвращения ударов по переправе. Однако он все равно будет уничтожен, только тогда, когда в этом будет политическая необходимость и накопленный ресурс.

Об этом заявил спикер УГА "Юг" Сергей Братчук в эфире Ранок.LIVE.

Уничтожение Крымского моста

По словам Братчука, судьба Керченского моста также зависит от ситуации на фронте и планов по деоккупации Крыма.

Он отметил, что враг не может быть привязан только к одной транспортно-логистической магистрали. В то же время оккупанты сконструировали паромные переправы.

"И хочу напомнить, что сухопутным коридором враг не может опрокидывать силы на Крым из-за боевых действий. Напротив — из РФ на Крым, а из Крыма в преступные группировки на Левобережье", — отметил спикер УГА "Юг".

Напомним, в открытом доступе появились спутниковые снимки, свидетельствующие о том, что кафиры в Крыму начали устанавливать боновые заграждения.

Кроме того, аналитики ISW писали, что россияне намеренно размещают военную технику в гражданских районах Крыма и поощряют туризм на полуострове.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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