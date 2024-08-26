Військовий Цехоцький відповів, що відбувається на Покровському напрямку

Військовий Сергій Цехоцький розповів, що наразі відбувається на Покровському напрямку. За його словами, російські окупанти намагаються досягти успіху.

Про це Сергій Цехоцький сказав в ефірі День.LIVE у понеділок, 26 серпня.

Ситуація на Покровському напрямку

Цехоцький наголосив, що на Покровському напрямку продовжуються скиди з КАБів. Росіяни наразі концентрують усі зусилля, аби досягти успіху.

За словами військового, робота, яка проводиться в глибокому тилу противника та на інформаційному плані, є комплексною і згодом дасть свої результати.

"Єдине, що треба всім розуміти, це те, що не потрібно чекати, що хтось за вас щось зробить. Хлопці та дівчата втомлюються, всім потрібен відпочинок", — зазначив Цехоцький.

Він каже, що у Покровську залишаються ще цивільні. Вони висловлюють довіру українським військовим та не виїжджають, адже сподіваються, що "нічого поганого не трапиться".