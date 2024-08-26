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Тренування військових на полігоні — бійці показали майстер-клас

Тренування військових на полігоні — бійці показали майстер-клас

26 серпня 2024 р. 14:26

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14:26 Тренування військових на полігоні — бійці показали майстер-клас

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13:07 Наслідки одного з наймасштабніших обстрілів України — ефір День.LIVE

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08:00 Десятки ракет та дронів у небі над Україною та затримання Дурова — ефір Ранок.LIVE

25 серпня 2024
Text

19:18 Офіцер ЗСУ Олексюк описав, як проходять піхотні штурми росіян

Text

16:59 Росіяни обстрілюють Суджу, страждає цивільне населення — офіцер ЗСУ пояснив ситуацію

Text

00:06 Гендиректор освітньої мережі А+ пояснила основну проблему профтехосвіти в Україні

24 серпня 2024
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20:01 Ділянку тунелю на "Деміївській" відремонтують за 600 мільйонів грн — Бахматов поділився деталями

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Українські військові щодня захищають країну від російських окупантів. До цього бійці проходять підготовку. Йдеться про військову та медичну. 

Як відбувається тренування військових на полігоні можна побачити в ексклюзивному матеріалі Новини.LIVE.

Тренування українських воїнів

Командир другого штурмового взводу другої штурмової роти другого батальйону Третьої ОШБр на позивний "Дред" розповів, що під час зйомки відео бійці відпрацьовували "роботу в двійках", а також з кулеметів. 

Тренування дозволяє відточити важливі дії до автоматизму та вчить розуміти побратимів з одного погляду. Бійці повинні бути готовими як фізично, так і морально.

Старший бойовий медик другої штурмової роти другого батальйону Третьої ОШБр на позивний "Змій" зазначив, що військовий має орієнтовно 40 секунд для того, аби накласти турнікет під час можливого поранення. За його словами, від масивної кровотечі людина помирає за дві-три хвилини. 

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15:13 Документи для продовження бронювання від мобілізації — адвокат пояснив процедуру

15:02 Одеська область без води — кому варто подбати про запаси

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

14:57 Додаткові виплати та винагороди військовим з 1 вересня — яку суму отримають

14:56 США і Велика Британія надавали Україні допомогу під час операції у Курській області, — NYT

14:54 У Центрі протидії дезінформації відповіли, чи можливо ракетами зруйнувати Київську ГЕС

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16:59 Росіяни обстрілюють Суджу, страждає цивільне населення — офіцер ЗСУ пояснив ситуацію

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00:06 Гендиректор освітньої мережі А+ пояснила основну проблему профтехосвіти в Україні

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