Тренування військових на полігоні — бійці показали майстер-клас

Українські військові щодня захищають країну від російських окупантів. До цього бійці проходять підготовку. Йдеться про військову та медичну.

Як відбувається тренування військових на полігоні можна побачити в ексклюзивному матеріалі Новини.LIVE.

Тренування українських воїнів

Командир другого штурмового взводу другої штурмової роти другого батальйону Третьої ОШБр на позивний "Дред" розповів, що під час зйомки відео бійці відпрацьовували "роботу в двійках", а також з кулеметів.

Тренування дозволяє відточити важливі дії до автоматизму та вчить розуміти побратимів з одного погляду. Бійці повинні бути готовими як фізично, так і морально.

Старший бойовий медик другої штурмової роти другого батальйону Третьої ОШБр на позивний "Змій" зазначив, що військовий має орієнтовно 40 секунд для того, аби накласти турнікет під час можливого поранення. За його словами, від масивної кровотечі людина помирає за дві-три хвилини.