Тренировки военных на полигоне — бойцы показали мастер-класс

Украинские военные каждый день защищают страну от российских оккупантов. К этому бойцы проходят подготовку. Речь идет о военной и медицинской.

Как происходит тренировка военных на полигоне можно увидеть в эксклюзивном материале Новини.LIVE.

Тренировки украинских воинов

Командир второго штурмового взвода второй штурмовой роты второго батальона Третьей ОШБр на позывной "Дред" рассказал, что во время съемки видео бойцы отрабатывали "работу в двойках", а также из пулеметов.

Тренировка позволяет отточить важные действия до автоматизма и учит понимать собратьев с одного взгляда. Бойцы должны быть готовы как физически, так и морально.

Старший боевой медик второй штурмовой роты второго батальона Третьей ОШБр с позывным "Змей" отметил, что военный имеет ориентировочно 40 секунд для того, чтобы наложить турникет во время возможного ранения. По его словам, от массивного кровотечения человек умирает за две-три минуты.