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Военный Цехоцкий ответил, что происходит на Покровском направлении

Военный Цехоцкий ответил, что происходит на Покровском направлении

26 августа 2024 г. 15:05

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Военный Сергей Цехоцкий рассказал, что сейчас происходит на Покровском направлении. По его словам, российские оккупанты пытаются добиться успеха.

Об этом Сергей Цехоцкий сказал в эфире День.LIVE в понедельник, 26 августа.

Ситуация на Покровском направлении

Цехоцкий подчеркнул, что на Покровском направлении продолжаются сбросы с КАБов. Россияне сейчас концентрируют все усилия, чтобы добиться успеха.

По словам военного, работа, которая проводится в глубоком тылу противника и на информационном плане, является комплексной и впоследствии даст свои результаты.

"Единственное, что надо всем понимать, это то, что не нужно ждать, что кто-то за вас что-то сделает. Ребята устают, всем нужен отдых", — отметил Цехоцкий.

Он говорит, что в Покровске остаются еще гражданские. Они выражают доверие украинским военным и не выезжают, ведь надеются, что "ничего плохого не случится".

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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