Военный Цехоцкий ответил, что происходит на Покровском направлении

Военный Сергей Цехоцкий рассказал, что сейчас происходит на Покровском направлении. По его словам, российские оккупанты пытаются добиться успеха.

Об этом Сергей Цехоцкий сказал в эфире День.LIVE в понедельник, 26 августа.

Ситуация на Покровском направлении

Цехоцкий подчеркнул, что на Покровском направлении продолжаются сбросы с КАБов. Россияне сейчас концентрируют все усилия, чтобы добиться успеха.

По словам военного, работа, которая проводится в глубоком тылу противника и на информационном плане, является комплексной и впоследствии даст свои результаты.

"Единственное, что надо всем понимать, это то, что не нужно ждать, что кто-то за вас что-то сделает. Ребята устают, всем нужен отдых", — отметил Цехоцкий.

Он говорит, что в Покровске остаются еще гражданские. Они выражают доверие украинским военным и не выезжают, ведь надеются, что "ничего плохого не случится".