Військовий розповів про складні умови, в яких перебувають деякі бригади ЗСУ

Старший лейтенант Збройних сил України Микола Мельник розповів про складні умови, з якими стикаються українські бригади. Він додав, що є випадки відмови виконувати бойові завдання, але відповідальність на командирах.

Про це він повідомив в ефірі програми День.LIVE.

Ситуація на фронті

Мельник відзначив, що у деяких випадках бригади не отримують ротацій протягом тривалого часу, що створює надзвичайно важкі умови для особового складу.

"Там пекло і це правда. І тут треба все ж таки розбиратися на батальйонному, на бригадному рівні, чому це відбувається", — підкреслив військовий.

Він додав, що в разі відмови одного батальйону виконувати бойове завдання, то будуть залучені інші підрозділи.

"Тобто поставлять в розкорячку інших хлопців. Розтягнемо наші й так тонкі лінії", — пояснив старший лейтенант.