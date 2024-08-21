Военный рассказал о сложных условиях, в которых находятся некоторые бригады ВСУ

Старший лейтенант Вооруженных сил Украины Николай Мельник рассказал о сложных условиях, с которыми сталкиваются украинские бригады Он добавил, что есть случаи отказа в выполнении боевых заданий, но ответственность на командирах.

Об этом он сообщил в эфире программы День.LIVE.

Ситуация на фронте

Мельник отметил, что в некоторых случаях бригады не получают ротаций в течение длительного времени, что создает очень тяжелые условия для личного состава.

"Там ад и это правда. И здесь нужно все же разбираться на батальонном, на бригадном уровне, почему это происходит", — подчеркнул военный.

Он добавил, что в случае отказа одного батальона выполнять боевое задание, будут задействованы другие подразделения.

"То есть поставят в раскорячку других ребят. Растянем наши и так тонкие линии", — объяснил старший лейтенант.