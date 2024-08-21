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Россия использует защищенные от РЭБ дроны — военный ответил, как с этим борются ВСУ

Россия использует защищенные от РЭБ дроны — военный ответил, как с этим борются ВСУ

21 августа 2024 г. 17:32

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Вооруженные силы Украины давно проинформированы о технологии российских дронов, которые нечувствительные к средствам радиоэлектронной борьбы. Для этого враг использует технологию управления БпЛА на оптоволокне.

Об этом заявил старший лейтенант ВСУ Николай Мельник в эфире День.LIVE.

Уничтожение российских дронов

По словам военного, российские оккупанты уже пол года используют технологию управления беспилотниками на оптоволокне, в частности на Покровском направлении.

"Технология не есть уникальная российская, потому что в ВСУ думали над этим...еще в 2022 году", — сказал он.

Мельник отметил, что решающим фактором в борьбе с такими дронами является уничтожение операторов, которые ими управляют.

Напомним, пограничники уничтожили вражеские склады с боеприпасами в Серебрянском лесу в Луганской области. Также защитники сожгли российские блиндажи и остановили пехоту.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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