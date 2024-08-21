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Росія використовує захищені від РЕБ дрони — військовий відповів, як з цим боряться ЗСУ

Росія використовує захищені від РЕБ дрони — військовий відповів, як з цим боряться ЗСУ

21 серпня 2024 р. 17:32

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17:32 Росія використовує захищені від РЕБ дрони — військовий відповів, як з цим боряться ЗСУ

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13:53 Депутат Крулько відповів, чи є в держбюджеті кошти для фінансування "Національного кешбеку"

Text

13:15 Нардеп Євтушок назвав ймовірну причину відсутності кадрових рішень в Уряді

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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13:00 Підготовка до кінця війни та початок таємних переговорів — ефір День.LIVE

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12:55 Ратифікація Римського статуту — юрист пояснив нюанси

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11:45 Помаранчева революція та Майдан можуть завадити вступу до ЄС — нардеп пояснив причину

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Збройні сили України давно проінформовані щодо технології російських дронів, які нечутливі до засобів радіоелектронної боротьби. Для цього ворог використовує технологію управління БпЛА на оптоволокні.

Про це заявив старший лейтенант ЗСУ Микола Мельник в ефірі День.LIVE.

Знищення російських дронів

За словами військового, російські окупанти вже пів року використовують технологію управління безпілотниками на оптоволокні, зокрема на Покровському напрямку. 

"Технологія не є унікальною російською, тому що в ЗСУ думали над цим...ще у 2022 році", — сказав він.

Мельник зауважив, що вирішальним фактором у боротьбі з такими дронами є знищення операторів, які ними керують.

Нагадаємо, прикордонники знищили ворожі склади з боєприпасами у Серебрянському лісі в Луганській області. Також захисники спалили російські бліндажі й зупинили піхоту.

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18:01 Поворознюк потрапив в автоаварію, Інгулець вибув із Кубка України

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:36 Синоптики попереджають про виснажливу спеку — які області завтра страждатимуть від +37 °C

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13:53 Депутат Крулько відповів, чи є в держбюджеті кошти для фінансування "Національного кешбеку"

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