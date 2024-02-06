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Військовий розповів, як скандал з Маркусом вплинув на боєздатність 47 ОМБр

06 лютого 2024 р. 18:35

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Влітку 2023 року спалахнув скандал з головним сержантом 47 окремої механізованої бригади "Маґура" Валерієм Маркусом. Тоді він поскаржився на керівництво підрозділу, а у своєму рапорті попросив перевестися на нижчу посаду. Інші військові негативно поставилися до цього. 

Про проблеми в бригаді розповів колишній розвідник у 47 ОМБр, а нині командир батальйону безпілотних авіаційних комплексів у складі 3 ОШБр Вадим Мазевич в інтерв'ю для УП. 

Скандал з Маркусом — як відреагували військові

За словами військового, скандал, який швидко набрав обертів у публічному просторі, засудився іншими бійцями.

"Це засуджується серед військових. Це єдине, за що можна негативно ставитися до цієї людини. Більше немає до чого придертися", — сказав Мазевич. 

Він зазначив, що Маркус поклав свою медійність та репутацію на ваги бригади. 

"Ну, вибачайте, це є армія. Публічність — це не завжди добре, а особливо в тих випадках, якщо це стосується серйозних спецоперацій", — наголосив Мазевич. 

І додав, що у зв'язку зі скандалом, який виник, частина військових вже покинули 47 ОМБр, а деякі лише збираються. Сам Мазевич був якраз з тих, кого перемістили у інший підрозділ. 

"Це не моя воля, скажу відверто. Нас частину командирів просто перемістили по інших підрозділах, згідно з наказом", — розповів він. 

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що думають військові про ймовірне звільнення Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. 

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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