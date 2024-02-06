Військовий розповів, як скандал з Маркусом вплинув на боєздатність 47 ОМБр

Влітку 2023 року спалахнув скандал з головним сержантом 47 окремої механізованої бригади "Маґура" Валерієм Маркусом. Тоді він поскаржився на керівництво підрозділу, а у своєму рапорті попросив перевестися на нижчу посаду. Інші військові негативно поставилися до цього.

Про проблеми в бригаді розповів колишній розвідник у 47 ОМБр, а нині командир батальйону безпілотних авіаційних комплексів у складі 3 ОШБр Вадим Мазевич в інтерв'ю для УП.

Скандал з Маркусом — як відреагували військові

За словами військового, скандал, який швидко набрав обертів у публічному просторі, засудився іншими бійцями.

"Це засуджується серед військових. Це єдине, за що можна негативно ставитися до цієї людини. Більше немає до чого придертися", — сказав Мазевич.

Він зазначив, що Маркус поклав свою медійність та репутацію на ваги бригади.

"Ну, вибачайте, це є армія. Публічність — це не завжди добре, а особливо в тих випадках, якщо це стосується серйозних спецоперацій", — наголосив Мазевич.

І додав, що у зв'язку зі скандалом, який виник, частина військових вже покинули 47 ОМБр, а деякі лише збираються. Сам Мазевич був якраз з тих, кого перемістили у інший підрозділ.

"Це не моя воля, скажу відверто. Нас частину командирів просто перемістили по інших підрозділах, згідно з наказом", — розповів він.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що думають військові про ймовірне звільнення Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.