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Ймовірне звільнення Валерія Залужного — що думають військові

06 лютого 2024 р. 10:00

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20:44 Чи зможе нова влада в Росії вплинути на закінчення війни в Україні — опитування

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20:00 Кому вигідна відставка Залужного і чи можливий бунт у суспільстві — Литвинчук в ефірі

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Володимир Зеленський, ймовірно, готовий звільнити Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Що з цього приводу думають військові — дізнавалися журналісти видання REUTERS.

Відео можна подивитися за посиланням Новини.LIVE.

Що про звільнення Залужного думають військові

Так, українські захисники, які стримують наступ РФ на східному напрямку, налаштовані скептично щодо звільнення Валерія Залужного. Втім, кажуть, що багато чого залежатиме від того, ким він може бути замінений.

"В залежності від того, хто його замінить. Але в цілому він нас влаштовує достатньо. Я думаю, що це звільнення буде недоцільне, на полі бою командирів не міняють". 

"Перед тим, як когось звільняти з якоїсь посади, тим паче такої важливої, потрібно впевнитися, хто прийде замість цієї людини і як вона бачить подальших хід цих всіх дій і що вона пропонує. Наша влада якщо хоче когось змінити, то ці зміни повинні йти тільки на краще, а не на гірше". 

"Всі думають, що у нас в 2022 році був певний успіх на Запорізькому напрямку, на Херсонському, а потім в 2023 все стало. Це не означає, що погано управляв військами генерал Залужний". 

Нагадаємо,  з'явилася інформація про те, що Президент України Володимир Зеленський планує звільнити не тільки головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, але й очільника Генштабу Сергія Шапталу. Такі зміни можуть відбутися в середині тижня.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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