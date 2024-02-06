Вероятное увольнение Валерия Залужного — что думают военные

Владимир Зеленский, вероятно, готов уволить Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Что по этому поводу думают военные, узнавали журналисты издания REUTERS.

Видео можно посмотреть по ссылке Новини.LIVE.

Что об уходе Залужного думают военные

Так, украинские защитники, которые сдерживают наступление РФ на восточном направлении, настроены скептически по поводу увольнения Валерия Залужного. Впрочем, говорят, что многое будет зависеть от того, кем он может быть заменен.

"В зависимости от того, кто его заменит. Но в целом он нас устраивает достаточно. Я думаю, что это увольнение будет нецелесообразным, на поле боя командиров не меняют".

"Перед тем, как кого-то увольнять с какой-то должности, тем более столь важной, нужно убедиться, кто придет вместо этого человека и как он видит дальнейший ход этих всех действий и что он предлагает. Наша власть если хочет кого-то изменить, то эти изменения должны идти только к лучшему, а не к худшему".

"Все думают, что у нас в 2022 году был определенный успех на Запорожском направлении, на Херсонском, а затем в 2023 году все стало. Это не значит, что плохо управлял войсками генерал Залужный".

Напомним, появилась информация о том, что Президент Украины Владимир Зеленский планирует уволить не только главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, но и главу Генштаба Сергея Шапталу. Такие изменения могут произойти в середине недели.