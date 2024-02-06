Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Военный рассказал, как скандал с Маркусом повлиял на боеспособность 47 ОМБр arrow

Военный рассказал, как скандал с Маркусом повлиял на боеспособность 47 ОМБр

6 февраля 2024 г. 18:35

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

19:05Переговоры Украины с Россией и стоит ли ожидать перемирия в 2024 году — эфир Новини.LIVE

Text

18:35 Военный рассказал, как скандал с Маркусом повлиял на боеспособность 47 ОМБр

Text

17:45 "Дія" празднует четыре года — пользуются ли киевляне приложением и что думают о нем

Text

17:00 Барабаш назвал количество гражданских, которые продолжают оставаться в Авдеевке

Text

16:00 Сколько кораблей Черноморского флота РФ "ушли ко дну" — в ВМС назвали цифру

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

15:00 Украинская неделя в Вашингтоне — итоги от Новини.LIVE

Text

14:00 Игнат объяснил, почему атаки РФ происходят в основном ночью

Text

13:00 В ВМС рассказали, какая судьба ждет Крымский мост в 2024-м

Text

12:02 Российский оппозиционер Каспаров уверен, что США и РФ ведут тайные переговоры

Text

11:00 Подоляк прокомментировал кадровые изменения в Украине и объяснил, почему президент долго молчал

Text

19:05 Переговоры Украины с Россией и стоит ли ожидать перемирия в 2024 году — эфир Новини.LIVE

Text

18:35 Военный рассказал, как скандал с Маркусом повлиял на боеспособность 47 ОМБр

Text

17:45 "Дія" празднует четыре года — пользуются ли киевляне приложением и что думают о нем

Text

17:00 Барабаш назвал количество гражданских, которые продолжают оставаться в Авдеевке

Text

16:00 Сколько кораблей Черноморского флота РФ "ушли ко дну" — в ВМС назвали цифру

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

15:00 Украинская неделя в Вашингтоне — итоги от Новини.LIVE

Text

14:00 Игнат объяснил, почему атаки РФ происходят в основном ночью

Text

13:00 В ВМС рассказали, какая судьба ждет Крымский мост в 2024-м

Text

12:02 Российский оппозиционер Каспаров уверен, что США и РФ ведут тайные переговоры

Text

11:00 Подоляк прокомментировал кадровые изменения в Украине и объяснил, почему президент долго молчал

Популярні відео

Text

Десантник рассказал про тяжелое ранение и почему отказался от обезболивающих

4 февраля 2024 г. 19:13
Text

Мобилизация в Украине — как военные относятся к рейдам ТЦК

31 января 2024 г. 14:20
Text

Были в шаге от трагедии — Витренко о причинах аварии в метро Киева и стоимости ремонта

2 февраля 2024 г. 15:18
Text

Украина строит мощную линию обороны по всему фронту — Чернев назвал цель

26 января 2024 г. 15:39
Text

Затопленное метро — как проходят ремонтные работы и когда открытие синей ветви

26 января 2024 г. 12:42

Летом 2023 года разразился скандал с главным сержантом 47 отдельной механизированной бригады "Магура" Валерием Маркусом. Тогда он пожаловался на руководство подразделения, а в своем рапорте попросил перевестись на более низкую должность. Остальные военные отрицательно отнеслись к этому.

Об проблемах в бригаде рассказал бывший разведчик в 47 ОМБР, а сейчас командир батальона беспилотных авиационных комплексов в составе 3 ОШБр Вадим Мазевич в интервью для УП.

Скандал с Маркусом — как отреагировали военные

По словам военного, скандал, быстро набравший обороты в публичном пространстве, осуждался другими бойцами.

"Это осуждается среди военных. Это единственное, за что можно негативно относиться к этому человеку. Больше не к чему придраться", — сказал Мазевич.

Он отметил, что Маркус возложил свою медийность и репутацию на вес бригады.

"Ну, извините, это армия. Публичность — это не всегда хорошо, а особенно в тех случаях, если это касается серьезных спецопераций", — подчеркнул Мазевич.

И добавил, что в связи со возникшим скандалом часть военных уже покинули 47 ОМБр, а некоторые только собираются. Сам Мазевич был как раз из тех, кого переместили в другое подразделение.

"Это не моя воля, скажу откровенно. Нас часть командиров просто переместили по другим подразделениям, согласно приказу", — рассказал он.

Напомним, ранее мы рассказывали, что думают военные о вероятном увольнении Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Всі відео
Все Новости Статьи Видео

19:12 В Украине создадут новый род войск — Зеленский подписал указ

Text

19:05 Переговоры Украины с Россией и стоит ли ожидать перемирия в 2024 году — эфир Новини.LIVE

18:53 ГБР разоблачило полицейского, который незаконно переправлял уклонистов через границу

18:46 Латвия ввела обязательную военную службу из-за агрессии России

Новость с видео

18:45 Высадка российского десанта на Одесчине невозможна, — Братчук

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

18:39 В МАГАТЭ заявили, что на ЗАЭС истекает срок эксплуатации ядерного топлива

Text

18:35 Военный рассказал, как скандал с Маркусом повлиял на боеспособность 47 ОМБр

Новость с фото

18:29 Кабмин назначил нового заместителя главы Киевской ОГА

Новость с видео

18:18 Украинские защитники показали кадры попадания по вражескому танку

18:15 800 тысяч на документы — в Одесской области планируют строительство укрытия

19:12 В Украине создадут новый род войск — Зеленский подписал указ

18:53 ГБР разоблачило полицейского, который незаконно переправлял уклонистов через границу

18:46 Латвия ввела обязательную военную службу из-за агрессии России

Новость с видео

18:45 Высадка российского десанта на Одесчине невозможна, — Братчук

18:39 В МАГАТЭ заявили, что на ЗАЭС истекает срок эксплуатации ядерного топлива

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с фото

18:29 Кабмин назначил нового заместителя главы Киевской ОГА

Новость с видео

18:18 Украинские защитники показали кадры попадания по вражескому танку

18:15 800 тысяч на документы — в Одесской области планируют строительство укрытия

Новость с видео

17:47 Какие небоевые подразделения нуждаются в новобранцах — в ВСУ рассказали детали

обновлено:

17:47 Безуглую исключили из партии "Слуга народа"

Новость с фото

17:01 Скидки от ВАКС — почему уменьшили залог за Князева и как помогли ему выйти из СИЗО

Новость с видео

07:40 Что думают одесситы о возможной отставке Залужного

06:40 Цены на цветные металлы в Украине — сколько стоит 1 кг латуни в феврале

Новость с фото

05:45 Цены на аренду в Украине — как в Тернополе изменились цены на жилье в январе

5 февраля 2024
Новость с видео

18:50 Как выборы в США повлияют на войну в Украине — стоит ли ожидать мирных переговоров

06:30 "Ивановец" последовал за крейсером "Москва" — что известно об очередном морском успехе Украины

Эксклюзив

06:01 Тайные переговоры США с Россией и окончание войны: интервью Гарри Каспарова

4 февраля 2024
Новость с видео

19:15 Сможет ли Украина получить замороженные активы РФ — мнение политолога

Новость с видео

17:15 Кто рискует остаться без брони — одесский юрист рассказал о новом законопроекте

3 февраля 2024
Новость с видео

19:45 Опоздание из-за воздушной тревоги — могут ли уволить с работы

Text

19:05 Переговоры Украины с Россией и стоит ли ожидать перемирия в 2024 году — эфир Новини.LIVE

Text

18:35 Военный рассказал, как скандал с Маркусом повлиял на боеспособность 47 ОМБр

Text

17:45 "Дія" празднует четыре года — пользуются ли киевляне приложением и что думают о нем

Text

17:00 Барабаш назвал количество гражданских, которые продолжают оставаться в Авдеевке

Text

16:00 Сколько кораблей Черноморского флота РФ "ушли ко дну" — в ВМС назвали цифру

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

15:00 Украинская неделя в Вашингтоне — итоги от Новини.LIVE

Text

14:00 Игнат объяснил, почему атаки РФ происходят в основном ночью

Text

13:00 В ВМС рассказали, какая судьба ждет Крымский мост в 2024-м

Text

12:02 Российский оппозиционер Каспаров уверен, что США и РФ ведут тайные переговоры

Text

11:00 Подоляк прокомментировал кадровые изменения в Украине и объяснил, почему президент долго молчал