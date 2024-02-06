Военный рассказал, как скандал с Маркусом повлиял на боеспособность 47 ОМБр

Летом 2023 года разразился скандал с главным сержантом 47 отдельной механизированной бригады "Магура" Валерием Маркусом. Тогда он пожаловался на руководство подразделения, а в своем рапорте попросил перевестись на более низкую должность. Остальные военные отрицательно отнеслись к этому.

Об проблемах в бригаде рассказал бывший разведчик в 47 ОМБР, а сейчас командир батальона беспилотных авиационных комплексов в составе 3 ОШБр Вадим Мазевич в интервью для УП.

Скандал с Маркусом — как отреагировали военные

По словам военного, скандал, быстро набравший обороты в публичном пространстве, осуждался другими бойцами.

"Это осуждается среди военных. Это единственное, за что можно негативно относиться к этому человеку. Больше не к чему придраться", — сказал Мазевич.

Он отметил, что Маркус возложил свою медийность и репутацию на вес бригады.

"Ну, извините, это армия. Публичность — это не всегда хорошо, а особенно в тех случаях, если это касается серьезных спецопераций", — подчеркнул Мазевич.

И добавил, что в связи со возникшим скандалом часть военных уже покинули 47 ОМБр, а некоторые только собираются. Сам Мазевич был как раз из тех, кого переместили в другое подразделение.

"Это не моя воля, скажу откровенно. Нас часть командиров просто переместили по другим подразделениям, согласно приказу", — рассказал он.

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