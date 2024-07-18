Військовий психолог Козінчук заявив, що на фронті були накази зберігати позиції будь-якою ціною

Військовий психолог Андрій Козінчук заявив, що на фронті були накази зберігати позиції, попри втрати людей. За його словами, це неефективно.

Про це Андрій Козінчук сказав в ефірі Ранок.LIVE у четвер, 18 липня.

Зберігати позиції будь-якою ціною

Козінчук каже, що на фронті були випадки, коли комбриг отримував покарання за втрачені позиції. За його словами, якщо позицію зберігали, а 200 людей при цьому поранені чи загинули — ніякого покарання не було.

"Трішки були дивні ці пріоритети. "Зберегти життя кожного солдата", — це у Facebook та YouTube казали. А особисто казали: "Тримати позицію будь-якою ціною, мені однаково, скільки ти людей "покладеш". Сподіваюсь, зараз це трошки зміниться", — зазначив військовий психолог.

Козінчук наголосив, що збереження життів і позицій повинно бути збалансованим та ефективним. Він додав, що потрібно проговорити певну "формулу дій" у таких випадках.

Нагадаємо, розпочалась 876 доба широкомасштабної збройної агресії Росії проти України. Окупанти продовжують завдавати ударів та намагаються вибити Сили оборони з позицій.

Також у кожній бойовій бригаді прикордонників створять окремі підрозділи. Йдеться про РУБАК.