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Військовий психолог Козінчук заявив, що на фронті були накази зберігати позиції будь-якою ціною

Військовий психолог Козінчук заявив, що на фронті були накази зберігати позиції будь-якою ціною

18 липня 2024 р. 11:49

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11:49 Військовий психолог Козінчук заявив, що на фронті були накази зберігати позиції будь-якою ціною

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08:00 Збереження життя військових та вихід Безуглої зі Слуги народу — ефір Ранок.LIVE

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18:37 Нардеп пояснив, коли в Україні мине дефіцит електроенергії

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18:09 Аномальна спека в Україні — синоптикиня розповіла, коли чекати на прохолоду

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17:44 Повернення військовополонених та бунти через відключення світла — ефір Вечір.LIVE

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Військовий психолог Андрій Козінчук заявив, що на фронті були накази зберігати позиції, попри втрати людей. За його словами, це неефективно.

Про це Андрій Козінчук сказав в ефірі Ранок.LIVE у четвер, 18 липня.

Зберігати позиції будь-якою ціною

Козінчук каже, що на фронті були випадки, коли комбриг отримував покарання за втрачені позиції. За його словами, якщо позицію зберігали, а 200 людей при цьому поранені чи загинули — ніякого покарання не було.

"Трішки були дивні ці пріоритети. "Зберегти життя кожного солдата", — це у Facebook та YouTube казали. А особисто казали: "Тримати позицію будь-якою ціною, мені однаково, скільки ти людей "покладеш". Сподіваюсь, зараз це трошки зміниться", — зазначив військовий психолог.

Козінчук наголосив, що збереження життів і позицій повинно бути збалансованим та ефективним. Він додав, що потрібно проговорити певну "формулу дій" у таких випадках.

Нагадаємо, розпочалась 876 доба широкомасштабної збройної агресії Росії проти України. Окупанти продовжують завдавати ударів та намагаються вибити Сили оборони з позицій

Також у кожній бойовій бригаді прикордонників створять окремі підрозділи. Йдеться про РУБАК.

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12:36 Зеленський прибув до Британії — з ким зустрінеться

12:35 Мінцифри профінансує українські стартапи — хто і як отримає кошти

12:27 На Харківщині лунали вибухи — одна людина загинула, троє поранені

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:17 У Києві заарештували чоловіка, який підірвав гранату в одному з районів міста — подробиці

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