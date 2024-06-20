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Психолог Андрій Козінчук пояснив, чому скептично ставиться до створення військової поліції

Психолог Андрій Козінчук пояснив, чому скептично ставиться до створення військової поліції

20 червня 2024 р. 10:00

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10:00 Психолог Андрій Козінчук пояснив, чому скептично ставиться до створення військової поліції

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10:00 Психолог Андрій Козінчук пояснив, чому скептично ставиться до створення військової поліції

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08:00 Обстріл об'єктів енергетики та результати домовленостей Путіна і Кім Чен Ина — ефір Ранок.LIVE

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07:51 У Франції відбулись масові протести проти ультраправих — головні новини тижня з Парижу

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23:36 Гончаренко висловив категоричну позицію щодо економічного бронювання

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21:57 У Києві зруйновано пішохідну частину шляхопроводу на Жилянській — що відомо

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21:27 Ексчлен уряду Польщі заявив, що Україна управляється мафіозним чином

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Військовий психолог Андрій Козінчук розповів про своє скептичне ставлення до ідеї створення військової поліції. Він нагадав, що в Україні вже існує військова служба правопорядку.

Про це Козінчук сказав в ефірі Ранок.LIVE у четвер, 20 червня.

Військова поліція в Україні

Козінчук зазначив, що новий орган, який хочуть створити, необхідний в тилу, де захищатимуть цивільних від неправомірних дій з боку військових. Однак, в Україні вже давно існує "військова служба правопорядку".

"У нас є проблеми у Збройних силах з дисципліною, з виконанням наказів, СЗЧ, алкоголізмом тощо. Це не обмежується лише армією, це загалом проблема в нашій нації", — зазначив психолог.

Козінчук зазначив, що Збройні сили — це представники громадян України. Він переконаний, що не потрібно створювати військову поліцію. Натомість, треба поліпшити комунікацію та риторику всередині ЗСУ.

Раніше ми повідомляли, що Верховна рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №6569-д про військову поліцію. Рішення підтримали 247 народних обранців.

Нагадаємо, в Міністерстві оборони заявили, що підтримують створення військової поліції. У відомстві пояснили, що ця структура матиме право розшуку, затримання військовослужбовців, фіксації злочинів та захисту їхніх прав за стандартом НАТО AJP-3.21. 

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10:30 Тур Чорним морем — на Одещині відновили сполучення з Грузією

10:28 На Харківщині лунали вибухи — ворог обстрілював КАБами табори відпочинку і будинки

10:19 ЗСУ просуваються на Харківщині, триває блокування окупантів на заводі у Вовчанську, — ISW

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

09:58 На Дніпропетровщині лунали вибухи — зруйновано об'єкти енергетики, є постраждалі

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23:36 Гончаренко висловив категоричну позицію щодо економічного бронювання

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21:57 У Києві зруйновано пішохідну частину шляхопроводу на Жилянській — що відомо

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21:27 Ексчлен уряду Польщі заявив, що Україна управляється мафіозним чином

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