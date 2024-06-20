Психолог Андрей Козинчук объяснил, почему скептически относится к созданию военной полиции

Военный психолог Андрей Козинчук рассказал о своем скептическом отношении к идее создания военной полиции. Он напомнил, что на Украине уже существует военная служба правопорядка.

Об этом Козинчук сказал в эфире Ранок.LIVE в четверг, 20 июня.

Военная полиция в Украине

Козинчук отметил, что новый орган, который хотят создать, необходим в тылу, где будут защищать гражданских от неправомерных действий со стороны военных. Однако в Украине уже давно существует "военная служба правопорядка".

"У нас есть проблемы в Вооруженных силах с дисциплиной, с исполнением приказов, СЗЧ, алкоголизмом и т.д. Это не ограничивается только армией, это в целом проблема у нашей нации", — отметил психолог.

Козинчук отметил, что Вооруженные силы — это представители граждан Украины. Он уверен, что не нужно создавать военную полицию. Вместо этого нужно улучшить коммуникацию и риторику внутри ВСУ.

Ранее мы сообщали, что Верховная рада приняла в первом чтении законопроект №6569-д о военной полиции. Решение поддержали 247 народных избранников.

Напомним, в Министерстве обороны заявили, что поддерживают создание военной полиции. В ведомстве пояснили, что эта структура будет иметь право розыска, задержания военнослужащих, фиксации преступлений и защиты их прав по стандарту НАТО AJP-3.21.