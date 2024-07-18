Военный психолог Козинчук заявил, что на фронте были приказы сохранять позиции любой ценой

Военный психолог Андрей Козинчук заявил, что на фронте были приказы сохранять позиции, несмотря на потери людей. По его словам, это неэффективно.

Об этом Андрей Козинчук сказал в эфире Ранок.LIVE в четверг, 18 июля.

Сохранять позиции любой ценой

Козинчук говорит, что на фронте были случаи, когда комбриг получал наказание за утраченные позиции. По его словам, если позицию сохраняли, а 200 человек при этом ранены или погибли — никакого наказания не было.

"Немножко были странные эти приоритеты. "Сохранить жизнь каждого солдата", — это в Facebook и YouTube говорили. А лично говорили: "Держать позицию любой ценой, мне все равно, сколько ты людей "положишь". Надеюсь, сейчас это немножко изменится", — отметил военный психолог.

Козинчук подчеркнул, что сохранение жизней и позиций должно быть сбалансированным и эффективным. Он добавил, что нужно проговорить определенную "формулу действий" в таких случаях.

Напомним, начались 876 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии России против Украины. Оккупанты продолжают наносить удары и пытаются выбить Силы обороны с позиций.

Также в каждой боевой бригаде пограничников будут созданы отдельные подразделения. Речь идет о РУБАК.