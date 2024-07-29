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Військовий повідомив про просування ворога на Покровському напрямку

Військовий повідомив про просування ворога на Покровському напрямку

29 липня 2024 р. 17:18

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17:36 Військовий повідомив, що деяким мобілізованим ув'язненим не виплачують зарплату

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17:18 Військовий повідомив про просування ворога на Покровському напрямку

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13:12 Мирний план Зеленського та відключення світла в Україні — ефір День.LIVE

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12:36 Експерт попередив про ймовірне зростання цін на доставку газу

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Військовослужбовець ЗСУ Антон Чорний заявив, що у росіяни просуваються в сторону Куп'янська на Покровському напрямку. Він попередив, що зі сторони Піщаного та Синьківка окупанти можуть здійснити наступ.

Про це військовий розповів в ефірі День.LIVE у понеділок, 29 липня. 

Ситуація на Покровському напрямку

За словами Чорного, наразі є просування в Піщаному. Він додав, що основною метою ворога є контроль над залізницею. 

"Є просування в Піщаному. […] Там можливо буде наступ, перегрупування. Конкретно їх ціль — це залізниця, яка слугує основною трасою для того, щоб доставляти ворожі БМП, БМД, БТРи та танки", — розповів військовий.

Нагадаємо, за минулу добу Збройні сили України ліквідували понад 1 300 російських загарбників. Також вдалося знищити 12 танків та 62 одиниці автомобільної техніки ворога. 

Також ми повідомляли, що керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов пояснив, чому війна в Україні точно закінчиться. Він наголосив, що цей процес є закономірним.

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17:50 У Києві різко зросла захворюваність на коронавірус

17:47 На Олімпійських іграх-2024 Харлан розгромила суперницю з Угорщини та вийшла у півфінал

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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