Військовий повідомив про просування ворога на Покровському напрямку

Військовослужбовець ЗСУ Антон Чорний заявив, що у росіяни просуваються в сторону Куп'янська на Покровському напрямку. Він попередив, що зі сторони Піщаного та Синьківка окупанти можуть здійснити наступ.

Про це військовий розповів в ефірі День.LIVE у понеділок, 29 липня.

Ситуація на Покровському напрямку

За словами Чорного, наразі є просування в Піщаному. Він додав, що основною метою ворога є контроль над залізницею.

"Є просування в Піщаному. […] Там можливо буде наступ, перегрупування. Конкретно їх ціль — це залізниця, яка слугує основною трасою для того, щоб доставляти ворожі БМП, БМД, БТРи та танки", — розповів військовий.

Нагадаємо, за минулу добу Збройні сили України ліквідували понад 1 300 російських загарбників. Також вдалося знищити 12 танків та 62 одиниці автомобільної техніки ворога.

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