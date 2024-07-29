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Военный сообщил о продвижении врага на Покровском направлении

Военный сообщил о продвижении врага на Покровском направлении

29 июля 2024 г. 17:18

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Военнослужащий ВСУ Антон Черный заявил, что россияне продвигаются в сторону Купянска на Покровском направлении. Он предупредил, что со стороны Песчаного и Синьковка оккупанты могут осуществить наступление.

Об этом военный рассказал в эфире День.LIVE в понедельник, 29 июля.

Ситуация на Покровском направлении

По словам Черного, сейчас есть продвижение в Песчаном. Он добавил, что основной целью врага является контроль железной дороги.

"Есть продвижение в Песчаном. […] Там возможно будет наступление, перегруппировка. Конкретно их цель — это железная дорога, которая служит основной трассой для того, чтобы доставлять вражеские БМП, БМД, БТРы и танки", — рассказал военный.

Напомним, за минувшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали более 1300 российских захватчиков. Также удалось уничтожить 12 танков и 62 единицы автомобильной техники противника.

Также мы сообщали, что руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов объяснил, почему война в Украине точно закончится. Он подчеркнул, что этот процесс закономерен.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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