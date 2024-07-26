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Начальник штабу полку "Азов" назвав головні помилки ЗСУ у війні

Начальник штабу полку "Азов" назвав головні помилки ЗСУ у війні

26 липня 2024 р. 18:52

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Найбільші помилки під час війни — відсутність флангових ударів та логічного підходу до командування. Такі дії часто призводять до втрат і неефективних дій на фронті.

Про це повідомив начальник штабу бригади "Азов" Національної гвардії Богдан Кротевич "Тавр" у інтерв'ю для "Української правди" у п'ятницю, 26 червня.

Найбільші помилки ЗСУ під час війни

"Наша головна проблема, як в армії, так і в політиці, полягає в тому, що ми не визнаємо своїх помилок", — зазначав раніше Кротевич.

За його словами, за час повномасштабної війни було зроблено багато помилок. Однією з найбільших помилок, на його думку, є прямий наступ без застосування флангових ударів, що часто призводить до втрат.

"Ну ми, як барани, впираємося в лоб. Це сама дурна і основна помилка, яку ми постійно досі робимо і думаємо, як зупинити росіян. Ще навіть у старих статутах пострадянського союзу написано, що, коли противник прориває, ти його одним протитанковим резервом зупиняєш, якщо я не помиляюсь, а загальновійськовим резервом б'єш у фланг", — зазначив військовий.

Він заявив, що у цій війні він ніколи не бачив від ЗСУ удари у фланг противника.

"Це ж настілки елементарно. Якщо у нас зараз іде наступ, що ми робимо — ми закидуємо на позиції всіх: батальйон там, батальйон звідти, і вони прибігають.  У них немає окопів заготовлених, вони не знають, хто цим усім командує. Їм кажуть, що ви прийшли нас міняти, і ти питаєш де противник, а він вже біжить. Замість того, щоб вдарити цю лінію десь з флангу", — зауважив "Тавр".

За його словами, якби були спроби вдарити з півночі, можна було б і Авдіївку втримати.

Кротевич також зазначив, що відсутність логічного підходу до командування і координації дій є серйозною проблемою.

"Відсутність логіки — це удари лоб в лоб і "солянки"", — сказав він.

Військовий наголосив, що головна мета має бути — перерізати логістику. Адже, якщо не буде чим стріляти, то ніхто стріляти не буде.

"У нас до цього не можуть додуматись. Ми маємо одну логістична ціль, яку просимо знищити вже місяців шість, і, якщо ми її знищимо, їхня логістика значно зменшиться. Аля ця ціль не пріоритетна, в пріоритеті якась будівля", — підкреслив начальник штабу бригади "Азов".

Військовослужбовець закликав до більш стратегічного підходу і дотримання принципів війни, зокрема єдності командування.

"Треба відкрити Вікіпедію і подивитися принципи війни. Один із них, який є в кожній країні — це єдність командування", — підсумував Кротевич.

Нагадаємо, начальник штабу полку "Азов" також назвав причину, чому не вдався контрнаступ у 2023 році. Він наголосив, що наступати на п'ять ліній оборони було нерозумно.

Раніше ми писали, що російські загарбники намагаються досягти швидких перемог, використовуючи тактику потужного удару за допомогою механізованих підрозділів. 

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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