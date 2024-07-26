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Начальник штаба полка "Азов" назвал главные ошибки ВСУ в войне

Начальник штаба полка "Азов" назвал главные ошибки ВСУ в войне

26 июля 2024 г. 18:52

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Наибольшие ошибки во время войны – отсутствие фланговых ударов и логического подхода к командованию. Такие действия часто приводят к потерям и неэффективным действиям на фронте.

Об этом сообщил начальник штаба бригады "Азов" Национальной гвардии Богдан Кротевич "Тавр" в интервью "Украинской правде" в пятницу, 26 июня.

Самые большие ошибки ВСУ во время войны

"Наша главная проблема, как в армии, так и в политике, состоит в том, что мы не признаем своих ошибок" , — отмечал ранее Кротевич.

По его словам, за время полномасштабной войны было сделано много ошибок. Одной из самых больших ошибок, по его мнению, является прямое наступление без применения фланговых ударов, что часто приводит к потерям.

"Ну мы, как бараны, упираемся в лоб. Это самая глупая и основная ошибка, которую мы постоянно до сих пор совершаем и думаем, как остановить россиян. Еще даже в старых уставах постсоветского союза написано, что, когда противник прорывает, ты его одним противотанковым резервом останавливаешь, если я не ошибаюсь, а общевойсковым резервом бьешь во фланг", — отметил военный.

Он заявил, что в этой войне он никогда не видел от ВСУ удары во фланг противника.

"Это же настолки элементарно. Если у нас сейчас идет наступление, что мы делаем — мы забрасываем на позиции всех: батальон там, батальон оттуда, и они прибегают.  У них нет окопов заготовленных, они не знают, кто этим всем командует. Им говорят, что вы пришли нас менять, и ты спрашиваешь где противник, а он уже бежит. Вместо того, чтобы ударить эту линию где-то с фланга", — отметил "Тавр".

По его словам, будь попытки ударить с севера, можно было бы и Авдеевку удержать.

Кротевич также отметил, что отсутствие логического подхода к командованию и координации действий является серьезной проблемой.

"Отсутствие логики — это удары лоб в лоб и "солянки"", — сказал он.

Военный подчеркнул, что главная цель должна быть перерезать логистику. Ведь, если нечем будет стрелять, то никто стрелять не будет.

"У нас до этого не могут додуматься. У нас есть одна логистическая цель, которую просим уничтожить уже месяцев шесть, и, если мы ее уничтожим, их логистика значительно уменьшится. Аля эта цель не приоритетна, в приоритете какое-то здание" , — подчеркнул начальник штаба. бригады "Азов".

Военнослужащий призвал к более стратегическому подходу и соблюдению принципов войны, в частности, единства командования.

"Нужно открыть Википедию и посмотреть принципы войны. Один из них, который есть в каждой стране, — это единство командования" , — подытожил Кротевич.

Напомним, начальник штаба полка "Азов" также назвал причину, почему не удалось контрнаступление в 2023 году. Он подчеркнул, что наступать на пять линий обороны было глупо.

Ранее мы писали, что российские захватчики пытаются добиться скорых побед, используя тактику мощного удара с помощью механизированных подразделений.

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