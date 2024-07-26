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Начштабу полку "Азов" назвав причину, чому не вдався контрнаступ 2023 року

Начштабу полку "Азов" назвав причину, чому не вдався контрнаступ 2023 року

26 липня 2024 р. 17:07

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17:07 Начштабу полку "Азов" назвав причину, чому не вдався контрнаступ 2023 року

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Начальник штабу бригади "Азов" Національної гвардії Богдан Кротевич "Тавр" заявив, що контрнаступ у 2023 році був "дебільним". Він наголосив, що наступати на п'ять ліній оборони було нерозумно.

Про це він розповів у інтерв'ю "Українській правді" у п'ятницю, 26 червня.

Що не так з контрнаступом 2023 року

Військовий заявив, що атакувати потрібно там, де оборона слабша, а не зосереджуватися на добре укріплених позиціях противника. Він додав, що треба шукати ділянки фронту, де оборона не змінюється довгий час. Такі місця зазвичай є, адже там, де оборона є слабкою або де лінія фронту не рухається, противник може втратити пильність і стати менш обережним.

"Де немає взагалі ніяких зсувів ні в одну, ні в іншу сторону особовий склад з будь-якої сторони стає халатним. Вони не копають окопи, вони ходять в повний зріз там і так далі", — пояснив  "Тавр".

Він додав, що була інформація, що противник готовий відійти, зокрема від Токмака. Основна лінія оборони була там. Але коли одна з бригад прорвала лінію і просунулася на 9 км, замість того, щоб використати цей прорив, ми побачили хаос: бригади почали стріляти одна в одну, і ситуація повернулася до нуля.

Раніше ми розповідали, що українські військові щоденно нищать сотні одиниць особового складу та військової техніки ворога. Дорогі танки, БТРи чи БМП РФ перетворюються на купу брухту.

Нагадаємо, українські десантники спопелили російський ЗРК "Тор" у Донецьку за допомогою HIMARS. Окупанти ховали його  у промисловій будівлі на околицях селища.

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