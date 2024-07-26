Начштаба полка "Азов" назвал причину, почему не удалось контрнаступление 2023 года

Начальник штаба бригады "Азов" Национальной гвардии Богдан Кротевич "Тавр" заявил, что контрнаступление в 2023 году было "дебильным". Он подчеркнул, что наступать на пять линий обороны было глупо.

Об этом он рассказал в интервью "Украинской правде" в пятницу, 26 июня.

Что не так с контрнаступлением 2023 года

Военный заявил, что атаковать нужно там, где оборона слабее, а не сосредотачиваться на хорошо укрепленных позициях противника. Он добавил, что нужно искать участки фронта, где оборона не меняется долгое время. Такие места обычно есть, ведь там, где оборона слабая или где линия фронта не двигается, противник может потерять бдительность и стать менее осторожным.

"Где нет вообще никаких оползней ни в одну, ни в другую сторону личный состав с любой стороны становится халатным. Они не копают окопы, они ходят в полный срез там и так далее", — пояснил "Тавр".

Он добавил, что была информация, что противник готов отойти, в том числе от Токмака. Основная линия обороны была там. Но когда одна из бригад прорвала линию и продвинулась на 9 км вместо того, чтобы использовать этот прорыв, мы увидели хаос: бригады начали стрелять друг в друга, и ситуация вернулась к нулю.

Ранее мы говорили, что украинские военные ежедневно уничтожают сотни единиц личного состава и военной техники врага. Дорогие танки, БТРы или БМП РФ превращаются в кучу металлолома.

Напомним, украинские десантники испепелили российский ЗРК "Тор" в Донецке с помощью HIMARS. Оккупанты хоронили его в промышленном здании в окрестностях поселка.