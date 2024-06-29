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Військовий пояснив, чому успіхи ЗСУ на фронті досягаються завдяки FPV-дронам

Військовий пояснив, чому успіхи ЗСУ на фронті досягаються завдяки FPV-дронам

29 червня 2024 р. 14:28

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14:28 Військовий пояснив, чому успіхи ЗСУ на фронті досягаються завдяки FPV-дронам

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14:28 Військовий пояснив, чому успіхи ЗСУ на фронті досягаються завдяки FPV-дронам

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Збройні сили України досягають успіхів на фронті не завдяки ефективній контрбатарейній боротьбі артилерії, і не завдяки збільшенню кількості боєприпасів. Особливу роль відіграють дрони, які здатні й коригувати вогонь українських гармат, так і ставати керованими снарядами.

Про це заявив глава штабного благодійного фонду 3-ї ОШБр Олег Петренко в ефірі Вечір.LIVE.

Чому FPV-дрони відіграють велику роль на фронті

За його словами, завдяки FPV-дронам, бійцям 3 ОШБр вдалося знищити батарею російських гаубиць Д-30.

"У нас в Третій штурмовій теж були випадки, коли за кілька вильотів протягом буквально години знищувалося по 3-5 артилерійських стволів. Тобто саме ефективне застосування FPV-дронів дозволило бути оцій чудовій статистиці", — каже Петренко.

Дрони на війні — остання інформація

Нагадаємо, раніше американська компанія-виробник дронів Skydio оголосила про наміри відкрити підприємство в Україні, і вже почала наймати українських фахівців.

Водночас військові експерти Олександр Коваленко та Олексій Гетьман заявили, що турецький безпілотник Bayraktar TB2 втратив ефективність на фронті через те, що Росія сформувала ешелоновану систему ППО.

А також українські десантники, використовуючи дрон, встановили український прапор в одному з населених пунктів Росії.

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14:31 МОЗ спростило процес зарахування дітей до закладів освіти всіх рівнів — що зміниться

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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