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Военный объяснил, почему успехи ВСУ на фронте достигаются благодаря FPV-дронам

Военный объяснил, почему успехи ВСУ на фронте достигаются благодаря FPV-дронам

29 июня 2024 г. 14:28

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Вооруженные силы Украины преуспевают на фронте не благодаря эффективной контрбатарейной борьбе артиллерии, и не благодаря увеличению количества боеприпасов. Особую роль играют дроны, способные и корректировать огонь украинских пушек, так и становиться управляемыми снарядами.

Об этом заявил глава штабного благотворительного фонда 3-й ОШБр Олег Петренко в эфире Вечір.LIVE.

Почему FPV-дроны играют большую роль на фронте.

По его словам, благодаря FPV-дронам, бойцам 3 ОШБр удалось уничтожить батарею российских гаубиц Д-30.

"У нас в Третьей штурмовой тоже были случаи, когда за несколько вылетов в течение буквально часа уничтожалось по 3-5 артиллерийских стволов. То есть самое эффективное применение FPV-дронов позволило быть этой замечательной статистике", — говорит Петренко.

Дроны на войне — последняя информация

Напомним, ранее американская компания-производитель дронов Skydio объявила о намерениях открыть предприятие в Украине, и уже начала нанимать украинских специалистов.

В то же время военные эксперты Александр Коваленко и Алексей Гетьман заявили, что турецкий беспилотник Bayraktar TB2 потерял эффективность на фронте из-за того, что Россия сформировала эшелонированную систему ПВО.

А также украинские десантники, используя дрон, установили украинский флаг в одном из населенных пунктов России.

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