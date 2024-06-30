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Військовий експерт відповів, коли відбудеться пік наступу російських окупантів

Військовий експерт відповів, коли відбудеться пік наступу російських окупантів

30 червня 2024 р. 01:18

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Військовий аналітик Денис Попович заявив, що Україна наближається до піка літнього наступу російських окупантів. За його словами, є ймовірність, що він уже розпочався.

Про це Денис Попович розповів в ефірі Вечір.LIVE у п'ятницю, 28 червня. 

Коли буде пік наступу РФ

"Ми бачимо все нові напрямки, де вони (окупанти. — Ред.) можуть почати наступ. Основний наступ — Покровськ, далі ми чуємо про Торецьк, чуємо про Вугледар, чуємо про Борову, де вони намагаються створити додаткові точки дотику, щоб ми перекидали туди свої укріплення й резерви, таким чином промацуючи нашу оборону й нашу можливість", — зазначив експерт.

Однак за його словами, Україна теж не відстає та наближається до максимуму своїх вогневих можливостей.

"Є різні оцінки, але постійне постачання боєприпасів від наших партнерів дає нам можливість досягти максимуму за місяць. Це дозволить перевершити РФ на певних ділянках фронту", — пояснив Попович.

Нагадаємо, що голова штабного благодійного фонду Третьої штурмової бригади Олег Петренко переконаний, якщо прибрати фактор КАБів, у російських загарбників не буде жодних успіхів. За його словами, тільки підсилення обороноздатності України покращить ситуацію.

Також ЗМІ дізналися, скільки людей мобілізує Росія на війну в Україну щомісяця. За даними New York Times, РФ призиває від 25 000 до 30 000 нових бійців на місяць, що дає змогу компенсувати втрати на передовій.

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