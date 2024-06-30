Военный эксперт ответил, когда состоится пик наступления российских оккупантов

Военный аналитик Денис Попович заявил, что Украина приближается к пику летнего наступления российских оккупантов. По его словам, есть вероятность того, что он уже начался.

Об этом Денис Попович рассказал в эфире Вечір.LIVE в пятницу, 28 июня.

Когда будет пик наступления РФ

"Мы видим все новые направления, где они (оккупанты. — Ред.) могут начать наступление. Основное наступление — Покровск, далее мы слышим о Торецке, слышим об Угледаре, слышим о Боровой, где они пытаются создать дополнительные точки соприкосновения, чтобы мы опрокидывали туда свои укрепления и резервы, таким образом прощупывая нашу оборону и нашу возможность", — отметил эксперт.

Однако, по его словам, Украина тоже не отстает и приближается к максимуму своих огневых возможностей.

"Есть разные оценки, но постоянная поставка боеприпасов от наших партнеров дает нам возможность достичь максимума за месяц. Это позволит превзойти РФ на определенных участках фронта", — пояснил Попович.

Напомним, что глава штабного благотворительного фонда Третьей штурмовой бригады Олег Петренко убежден, если убрать фактор КАБов, у российских захватчиков не будет никаких успехов. По его словам, только усиление обороноспособности Украины улучшит ситуацию.

Также СМИ узнали, сколько людей мобилизует Россия на войну в Украину ежемесячно. По данным New York Times, РФ призывает от 25 000 до 30 000 новых бойцов в месяц, что позволяет компенсировать потери на передовой.