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Военный эксперт ответил, когда состоится пик наступления российских оккупантов

Военный эксперт ответил, когда состоится пик наступления российских оккупантов

30 июня 2024 г. 1:18

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23:58 Военный объяснил, что нужно для остановки наступления россиян

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14:28 Военный объяснил, почему успехи ВСУ на фронте достигаются благодаря FPV-дронам

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12:25 Командир батальона 54-й ОМБр Верес ответил, что сейчас в тренде на войне

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05:54 Дерзость преступных групп, которые помогают уклонистам бежать за границу, растет, — ГПСУ

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Военный аналитик Денис Попович заявил, что Украина приближается к пику летнего наступления российских оккупантов. По его словам, есть вероятность того, что он уже начался.

Об этом Денис Попович рассказал в эфире Вечір.LIVE в пятницу, 28 июня. 

Когда будет пик наступления РФ

"Мы видим все новые направления, где они (оккупанты. — Ред.) могут начать наступление. Основное наступление — Покровск, далее мы слышим о Торецке, слышим об Угледаре, слышим о Боровой, где они пытаются создать дополнительные точки соприкосновения, чтобы мы опрокидывали туда свои укрепления и резервы, таким образом прощупывая нашу оборону и нашу возможность", — отметил эксперт.

Однако, по его словам, Украина тоже не отстает и приближается к максимуму своих огневых возможностей.

"Есть разные оценки, но постоянная поставка боеприпасов от наших партнеров дает нам возможность достичь максимума за месяц. Это позволит превзойти РФ на определенных участках фронта", — пояснил Попович.

Напомним, что глава штабного благотворительного фонда Третьей штурмовой бригады Олег Петренко убежден, если убрать фактор КАБов, у российских захватчиков не будет никаких успехов. По его словам, только усиление обороноспособности Украины улучшит ситуацию.

Также СМИ узнали, сколько людей мобилизует Россия на войну в Украину ежемесячно. По данным New York Times, РФ призывает от 25 000 до 30 000 новых бойцов в месяц, что позволяет компенсировать потери на передовой.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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23:58 Военный объяснил, что нужно для остановки наступления россиян

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14:28 Военный объяснил, почему успехи ВСУ на фронте достигаются благодаря FPV-дронам

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12:25 Командир батальона 54-й ОМБр Верес ответил, что сейчас в тренде на войне

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