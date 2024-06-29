Військовий пояснив, що потрібно для зупинки наступу росіян

Голова штабного благодійного фонду Третьої штурмової бригади Олег Петренко переконаний, що якщо прибрати фактор керованих авіаційних бомб, у російських загарбників не буде жодних успіхів. Лише підсилення обороноздатності України покращить ситуацію.

Таку думку Петренко висловив в ефірі Вечір.LIVE у суботу, 29 червня.

Росіяни продовжують наступ

"Не буде у них таких успіхів, які вони мають майже щодня зараз. Вони зупинятися не збираються", — наголосив військовий.

Він додав, що тільки спроможність України тримати рубежі оборони будуть визначати, чи чи продовжать росіяни наступ чи ні.

Нагадаємо, протягом минулої доби українським військовим вдалося ліквідувати понад тисячу російських окупантів. Бійці ЗСУ також залишили противника без важливої техніки.

Раніше речник оперативно-стратегічного угрупування військ "Хортиця" Назар Волошин заявив, що російські загарбники продовжують штурмувати позиції українських військових у Часовому Яру. Ворог не полишає надію витіснити наших бійців із займаних рубежів.