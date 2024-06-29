Военный объяснил, что нужно для остановки наступления россиян

Глава штабного благотворительного фонда Третьей штурмовой бригады Олег Петренко убежден, что если убрать фактор управляемых авиационных бомб, у российских захватчиков не будет никаких успехов. Только усиление обороноспособности Украины улучшит ситуацию.

Такое мнение Петренко высказал в эфире Вечір.LIVE в субботу, 29 июня.

Россияне продолжают наступление

"Не будет у них таких успехов, которые у них есть почти каждый день. Они останавливаться не собираются", — подчеркнул военный.

Он добавил, что только способность Украины держать рубежи обороны будут определять, продолжат ли россияне наступление или нет.

Напомним, за прошедшие сутки украинским военным удалось ликвидировать более тысячи российских оккупантов. Бойцы ВСУ также оставили противника без важной техники.

Ранее представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин заявил, что российские захватчики продолжают штурмовать позиции украинских военных в Часовом Яру. Враг не оставляет надежду вытеснить наших бойцов из занимаемых рубежей.