Успішні спецоперації СБУ в РФ. Яка наступна ціль — розповів Ягун в інтерв'ю

Які ознаки вказують на те, що падіння ІЛ-76 — провокація РФ, та про що свідчить будівництво фортифікацій Україною? Ці та інші теми обговорювали генерал-майор запасу СБУ, замголови СБУ Віктор Ягун разом з ведучим Новини.LIVE Сергієм Гулюком.

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Успішні атаки БПЛа в Росії

В інтерв'ю обговорювались такі теми:

Ситуація навколо падіння літака ІЛ-76: що насправді було на борту та які ознаки вказують на провокацію?

Україна будує трирівневу лінію оборони: яке значення цього та про це свідчить?

Яке було істинне значення візиту Фіцо?

Успішні спецоперації СБУ: чого очікувати далі?

Нагадаємо, що в Корочанському районі Білгородської області Росії впав літак ІЛ-76 учора, 24 січня. Джерела у Генштабі стверджували, що літак перевозив ракети для ЗРК С-300.

Тим часом російські інформаційні агентства використовують падіння Іл-76 як спосіб викликати розбіжності в Україні та послабити бажання західних країн підтримувати Україну. Представники Держдуми розповсюджують інформацію про те, що Україна навмисно знищила Іл-76, на борту якого були українські військовополонені.