Успешные спецоперации СБУ в РФ. Какая следующая цель – рассказал Ягун в интервью

Какие признаки указывают на то, что падение ИЛ-76 — провокация РФ и о чем свидетельствует строительство фортификаций Украиной? Эти и другие темы обсуждали генерал-майор запаса СБУ, замглава СБУ Виктор Ягун вместе с ведущим Новини.LIVE Сергеем Гулюком.

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Успешные атаки БПЛа в России

В интервью обсуждались следующие темы:

Ситуация вокруг падения самолета ИЛ-76: что было на борту и какие признаки указывают на провокацию?

Украина строит трехуровневую линию обороны: какое значение это имеет и о чем это свидетельствует?

Каково было истинное значение визита Фицо?

Успешные спецоперации СБУ: чего ждать дальше?

Напомним, что в Корочанском районе Белгородской области России упал самолет ИЛ-76 вчера, 24 января . Источники в Генштабе утверждали, что самолет перевозил ракеты для ЗРК С-300.

Между тем, российские информационные агентства используют падение Ил-76 как способ вызвать разногласия в Украине и ослабить желание западных стран поддерживать Украину. Представители Госдумы распространяют информацию о том, что Украина намеренно уничтожила Ил-76, на борту которого находились украинские военнопленные.