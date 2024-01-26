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Успешные спецоперации СБУ в РФ. Какая следующая цель – рассказал Ягун в интервью

26 января 2024 г. 10:48

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12:15 Авария в киевском метро — что сейчас происходит в подземелье

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11:32 Украина переходит в стальную оборону — Гайдай об изменениях на фронте

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10:48 Успешные спецоперации СБУ в РФ. Какая следующая цель – рассказал Ягун в интервью

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

10:15 Какое заболевание провоцирует прерванный сон — ответил врач Комаровский

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Какие признаки указывают на то, что падение ИЛ-76 — провокация РФ и о чем свидетельствует строительство фортификаций Украиной? Эти и другие темы обсуждали генерал-майор запаса СБУ, замглава СБУ Виктор Ягун вместе с ведущим Новини.LIVE Сергеем Гулюком.

Видео можно посмотреть по ссылке Новини.LIVE.

Успешные атаки БПЛа в России

В интервью обсуждались следующие темы:

  • Ситуация вокруг падения самолета ИЛ-76: что было на борту и какие признаки указывают на провокацию?
  • Украина строит трехуровневую линию обороны: какое значение это имеет и о чем это свидетельствует?
  • Каково было истинное значение визита Фицо?
  • Успешные спецоперации СБУ: чего ждать дальше?

Напомним, что в Корочанском районе Белгородской области России упал самолет ИЛ-76 вчера, 24 января . Источники в Генштабе утверждали, что самолет перевозил ракеты для ЗРК С-300.

Между тем, российские информационные агентства используют падение Ил-76 как способ вызвать разногласия в Украине и ослабить желание западных стран поддерживать Украину. Представители Госдумы распространяют информацию о том, что Украина намеренно уничтожила Ил-76, на борту которого находились украинские военнопленные.

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10:15 Какое заболевание провоцирует прерванный сон — ответил врач Комаровский

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