Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Україна будує оборонні споруди на всій лінії фронту — про що це свідчить arrow

Україна будує оборонні споруди на всій лінії фронту — про що це свідчить

25 січня 2024 р. 15:43

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

15:56 На кого найбільше впливають санкції проти Росії, — Юлія Латиніна

Text

15:43 Україна будує оборонні споруди на всій лінії фронту — про що це свідчить

Text

14:47 Зеленського масово критикують західні ЗМІ. Чому — розповіла Латиніна в інтерв'ю Новини.LIVE

Text

14:39 Нова хвиля COVID-19 — Комаровський розповів про симптоми та як лікуватися

Text

14:23 Санкції проти Росії — чому не працюють та кому зіграли на руку

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:18 РФ хоче утилізувати вкрадені українські кораблі в Криму — що кажуть у ВМС

Text

12:47 Чи варто Україні готуватися до хвороби "Х" — Ляшко розповів про загрозу нової пандемії

Text

11:22 Заборона транспортного сполучення з РФ на 50 років — чи правильна це ініціатива

Text

08:09 Чому впав російський літак ІЛ-76 і чи поверне Україна всіх біженців додому — ранковий ефір

24 січня 2024
Text

22:25 Загроза хвороби "Х" і чи може вона стати причиною для відстрочки — заява ВООЗ

Text

15:56 На кого найбільше впливають санкції проти Росії, — Юлія Латиніна

Text

15:43 Україна будує оборонні споруди на всій лінії фронту — про що це свідчить

Text

14:47 Зеленського масово критикують західні ЗМІ. Чому — розповіла Латиніна в інтерв'ю Новини.LIVE

Text

14:39 Нова хвиля COVID-19 — Комаровський розповів про симптоми та як лікуватися

Text

14:23 Санкції проти Росії — чому не працюють та кому зіграли на руку

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:18 РФ хоче утилізувати вкрадені українські кораблі в Криму — що кажуть у ВМС

Text

12:47 Чи варто Україні готуватися до хвороби "Х" — Ляшко розповів про загрозу нової пандемії

Text

11:22 Заборона транспортного сполучення з РФ на 50 років — чи правильна це ініціатива

Text

08:09 Чому впав російський літак ІЛ-76 і чи поверне Україна всіх біженців додому — ранковий ефір

24 січня 2024
Text

22:25 Загроза хвороби "Х" і чи може вона стати причиною для відстрочки — заява ВООЗ

Популярні відео

Text

Наслідки ракетного удару РФ по Україні — останні новини 23 січня

23 січня 2024 р. 12:30
Text

Коли закінчиться операція у Секторі Гази та що чекає на Україну — інтерв'ю з Бродським

24 січня 2024 р. 13:14
Text

Який зв'язок між сном та депресією і навіщо людині колаген — інтерв'ю з лікарем Комаровським

23 січня 2024 р. 19:30
Text

Суд арештував Гринкевича, а хакери залишили Путіна без інтернету — новини 23 січня

23 січня 2024 р. 19:00
Text

День цивільного пілота — Долінце про відновлення авіасполучень в Україні

07 грудня 2023 р. 08:00

Днями прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна почала будувати фортифікаційні споруди по усій лінії фронту. Чи означає це, що ЗСУ перейшли в оборону — розповів військово-політичний оглядач Ігор Левченко у ранковому ефірі Новини.LIVE.

Відео можна подивитися за посиланням Новини.LIVE.

Україна будує оборонні споруди по усій лінії фронту 

За словами Ігоря Левченко, питання про будівництво оборонних споруд назрівало досить давно. Позитивний той фактор, що з державного бюджету почали виділяти на це кошти, адже раніше цим займались безпосередньо військові. 

Втім, одночасно з цим з'являється інша проблема, яка стосується відчуження територій. З господарчої точки зору такі землі належать фізичним особам чи органам місцевого самоврядування. У зв'язку з цим, ймовірно, стоятиме питанням про домовленість за будівництво оборонних споруд на таких ділянках. 

"Коли говорять про початок війни і те, як розвивалися події у лютому 2022 року, особливо на півдні, то варто сказати, що певне зволікання щодо цього завадило нашим військовим. Зараз все повинно підпорядковуватися одній меті. Тож, якщо комусь буде незручно, то це його проблеми. Головне — це ефективна оборона", — додав експерт. 

Також ми писали про те, що три балтійські країни побудують оборонні споруди на кордоні з Росією та Білоруссю. Ешелонована лінія оборони складатиметься з 600 бункерів.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

16:25 Ford відкликає понад 146 000 автомобілів з EcoBoost — що трапилося

16:23 Баварія звільняє Тухеля і вже домовилась із новим тренером

16:20 НАБУ розшукує трьох учасників схеми, які заволоділи електроенергією "Укренерго"

16:15 В Одесі терміново шукають донорів крові з різними групами

Text

15:56 На кого найбільше впливають санкції проти Росії, — Юлія Латиніна

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

15:50 Чи будуть в Києві переводити школи на дистанційне навчання через спалах грипу

15:45 Виростив сотні кущів канабісу — на Одещині викрили наркозлочинця

15:43 Розкрадання грошей для ЗСУ — у Міноборони розповіли, скільки коштів повернули у держбюджет

Text

15:43 Україна будує оборонні споруди на всій лінії фронту — про що це свідчить

15:29 Активність ворожої авіації — в Одесі оголошено повітряну тривогу

16:25 Ford відкликає понад 146 000 автомобілів з EcoBoost — що трапилося

16:23 Баварія звільняє Тухеля і вже домовилась із новим тренером

16:20 НАБУ розшукує трьох учасників схеми, які заволоділи електроенергією "Укренерго"

16:15 В Одесі терміново шукають донорів крові з різними групами

15:50 Чи будуть в Києві переводити школи на дистанційне навчання через спалах грипу

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

15:45 Виростив сотні кущів канабісу — на Одещині викрили наркозлочинця

15:43 Розкрадання грошей для ЗСУ — у Міноборони розповіли, скільки коштів повернули у держбюджет

15:29 Активність ворожої авіації — в Одесі оголошено повітряну тривогу

Новина з відео

15:21 Нардеп відповів, в якому випадку можлива мобілізація депутатів ВР

15:15 Трубін розповів, чому Довбик і Циганков досягли успіху в Іспанії

06:40 Ціни на кольоровий метал в Україні. Скільки коштує здати 1 кг міді у кінці січня

24 січня 2024

18:41 Розвінчаний міф: російська армія протягом 700 днів великої війни

16:03 Падіння Іл-76 — що приховує Росія

Новина з фото

07:01 Ціни на зерно в Україні. Скільки коштує соя наприкінці січня

06:40 Ціни на брухт в Україні. Скільки коштує 1 кг чермету наприкінці січня

06:30 Американська блискавка: що відомо про унікальні літаки США, які хоче Україна

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

06:00 Розкрадання гуманітарки в Чернігові — хто винен у зникненні 16 фур допомоги

00:30 18-й Рамштайн: про що домовилися західні партнери та Україна

23 січня 2024
Новина з фото

07:01 Ціни на зерно в Україні — скільки коштує ячмінь наприкінці січня

06:40 Ціна на дорогоцінні метали. Скільки коштує 1 г золота наприкінці січня

Text

15:56 На кого найбільше впливають санкції проти Росії, — Юлія Латиніна

Text

15:43 Україна будує оборонні споруди на всій лінії фронту — про що це свідчить

Text

14:47 Зеленського масово критикують західні ЗМІ. Чому — розповіла Латиніна в інтерв'ю Новини.LIVE

Text

14:39 Нова хвиля COVID-19 — Комаровський розповів про симптоми та як лікуватися

Text

14:23 Санкції проти Росії — чому не працюють та кому зіграли на руку

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:18 РФ хоче утилізувати вкрадені українські кораблі в Криму — що кажуть у ВМС

Text

12:47 Чи варто Україні готуватися до хвороби "Х" — Ляшко розповів про загрозу нової пандемії

Text

11:22 Заборона транспортного сполучення з РФ на 50 років — чи правильна це ініціатива

Text

08:09 Чому впав російський літак ІЛ-76 і чи поверне Україна всіх біженців додому — ранковий ефір

24 січня 2024
Text

22:25 Загроза хвороби "Х" і чи може вона стати причиною для відстрочки — заява ВООЗ