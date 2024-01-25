Україна будує оборонні споруди на всій лінії фронту — про що це свідчить

Днями прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна почала будувати фортифікаційні споруди по усій лінії фронту. Чи означає це, що ЗСУ перейшли в оборону — розповів військово-політичний оглядач Ігор Левченко у ранковому ефірі Новини.LIVE.

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Україна будує оборонні споруди по усій лінії фронту

За словами Ігоря Левченко, питання про будівництво оборонних споруд назрівало досить давно. Позитивний той фактор, що з державного бюджету почали виділяти на це кошти, адже раніше цим займались безпосередньо військові.

Втім, одночасно з цим з'являється інша проблема, яка стосується відчуження територій. З господарчої точки зору такі землі належать фізичним особам чи органам місцевого самоврядування. У зв'язку з цим, ймовірно, стоятиме питанням про домовленість за будівництво оборонних споруд на таких ділянках.

"Коли говорять про початок війни і те, як розвивалися події у лютому 2022 року, особливо на півдні, то варто сказати, що певне зволікання щодо цього завадило нашим військовим. Зараз все повинно підпорядковуватися одній меті. Тож, якщо комусь буде незручно, то це його проблеми. Головне — це ефективна оборона", — додав експерт.

Також ми писали про те, що три балтійські країни побудують оборонні споруди на кордоні з Росією та Білоруссю. Ешелонована лінія оборони складатиметься з 600 бункерів.